Звільнення з роботи під час війни — що важливо знати

Людина підписує документи. Фото: Freepik

В Україні на тлі воєнного стану громадяни можуть вимушено звільнятися з роботи за власним бажанням. При цьому діють особливі правила.

Про те, як правильно розірвати трудовий договір, розповідають юристи.

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Коли потрібно попереджати керівника

Як зазначають фахівці, працівники мають право розривати трудові договори. Це прописано у нормах Кодексу законів про працю України та в законі "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Розірвати договорів можна, попередивши про це керівника за два тижні у письмовому вигляді. У разі розташування підприємства, установи, організації у гарячих точках, де існують загрози для життя і здоров’я працівників, то вони можуть розривати трудові договори за власною ініціативою у термін, вказаний у заяві, окрім випадків примусових залучень до суспільно корисних робіт у воєнний час, залучень до робіт на критичній інфраструктурі. Дату звільнення вказують працівники у заявах.

Чи можна звільнитися під час відпустки

Громадяни можуть звільнятися за власним бажанням як під час роботи, так і під час відпустки чи перебуванні на лікарняному. При цьому можна не пояснювати причини. Зокрема, за бажанням працівників у разі звільнення їм повинні надати невикористану відпустку. У таких випадках датою звільнення буде останній день відпустки.

Чи можуть працівники відкликати заяви

Громадяни мають право забрати заяву чи в іншій формі сповістити роботодавця про зміну своїх намірів. Але потрібно встигнути зробити протягом двох тижнів. Краще за все — зробити це письмово, щоб заяву зареєстрували.

Як працівникам, які виїхали за кордон, подати заяви

Українці, які на тлі війни виїхали за кордон, можуть надіслати оригінал заяви на звільнення на офіційну адресу роботодавця за допомогою міжнародної пошти. Також можна надіслати заяву на офіційну електронну пошту керівника.

У разі, якщо заяву про звільнення надсилають на E-mail роботодавця, то документ потрібно роздрукувати та підписати, а потім відсканувати і підписати за допомогою цифрового підпису. Заяви можна надсилати роботодавцю через месенджери.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

Також ми писали, що роботодавці в Україні пропонують людям без вищої освіти вакансії із зарплатою від 35 тисяч гривень. Варто зазначити, що середня зарплата українців — 15 тисяч гривень.