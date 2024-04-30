Що зміниться в Україні з 1 травня — якими будуть тарифи на водопостачання

Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

У деяких містах України с 1 травня зростуть тарифи на водопостачання. При чому підвищення цін не торкнеться великих населених пунктів. Тарифи на воду підвищать адміністрації невеликих міст.

Новини.LIVE розповідають якими будуть тарифи на водопостачання в Україні з 1 травня.

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У яких містах зростуть тарифи на водопостачання

З 1 травня 2024 року у кількох маленьких містах України відбудеться збільшення цін на водопостачання. Влада цих міст отримала право встановлювати ціни на цю послугу на свій розсуд, що призведе до суттєвого підвищення цін у травні в деяких населених пунктах:

у Прилуках (Чернігівська область) ціна сягне 52,68 грн за кубометр;

у Чорткові (Тернопільська область) вона підніметься до 68,02 грн. за кубометр;

у Люботині (Харківська область) становитиме 85,2 грн за кубометр.

Тим часом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕК), заборонила збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення у травні для міст обласного значення. Наприклад, підвищення тарифів на холодну воду в Києві та інших містах України, що планувалося, було відкладено, попри заплановані зміни у квітні.

Згідно з проєктом НКРЕК, підвищення тарифів на воду планувалося реалізувати у два етапи: 1 квітня та 1 липня. Наприклад, тариф на воду у Києві мав збільшитися до 40,776 грн за кубометр з 1 квітня. Це збільшення на 34% порівняно із поточними 30,384 грн за кубометр для мешканців столиці.

Нагадаємо, ми розповідали, що ціни на нафту підвищилися після того, як міністр фінансів США висловив оптимізм стосовно економічного зростання. Також на вартість "чорного золота" вплинули занепокоєння через конфлікти на Близькому Сході.

Також ми писали, що У Національному банку України (НБУ) готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.