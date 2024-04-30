Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Що зміниться в Україні з 1 травня — якими будуть тарифи на водопостачання arrow

Що зміниться в Україні з 1 травня — якими будуть тарифи на водопостачання

30 квітня 2024 05:28
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Що зміниться в Україні з 1 травня — якими будуть тарифи на водопостачання
Рахунки за комуналку та гроші. Фото: Новини.LIVE
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У деяких містах України с 1 травня зростуть тарифи на водопостачання. При чому підвищення цін не торкнеться великих населених пунктів. Тарифи на воду підвищать адміністрації невеликих міст.

Новини.LIVE розповідають якими будуть тарифи на водопостачання в Україні з 1 травня.

Читайте також:

У яких містах зростуть тарифи на водопостачання

З 1 травня 2024 року у кількох маленьких містах України відбудеться збільшення цін на водопостачання. Влада цих міст отримала право встановлювати ціни на цю послугу на свій розсуд, що призведе до суттєвого підвищення цін у травні в деяких населених пунктах:

  • у Прилуках (Чернігівська область) ціна сягне 52,68 грн за кубометр;
  • у Чорткові (Тернопільська область) вона підніметься до 68,02 грн. за кубометр;
  • у Люботині (Харківська область) становитиме 85,2 грн за кубометр.

Тим часом Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕК), заборонила збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення у травні для міст обласного значення. Наприклад, підвищення тарифів на холодну воду в Києві та інших містах України, що планувалося, було відкладено, попри заплановані зміни у квітні.

Згідно з проєктом НКРЕК, підвищення тарифів на воду планувалося реалізувати у два етапи: 1 квітня та 1 липня. Наприклад, тариф на воду у Києві мав збільшитися до 40,776 грн за кубометр з 1 квітня. Це збільшення на 34% порівняно із поточними 30,384 грн за кубометр для мешканців столиці.

Нагадаємо, ми розповідали, що ціни на нафту підвищилися після того, як міністр фінансів США висловив оптимізм стосовно економічного зростання. Також на вартість "чорного золота" вплинули занепокоєння через конфлікти на Близькому Сході.

Також ми писали, що У Національному банку України (НБУ) готуються скасувати деякі валютні обмеження. Нововведення очікується найближчим часом.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

28 квітня 2024

00:07 Представники ТЦК чергуватимуть на більшості блокпостів України, — Тарас Грень

Розклад ефірів

Всі ефіри