Что изменится в Украине с 1 мая — какими будут тарифы на водоснабжение

Счета за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В некоторых городах Украины с 1 мая поднимутся тарифы на водоснабжение. Причем повышение цен не коснется больших населенных пунктов. Тарифы на воду повысят администрации небольших городов.

Новини.LIVE рассказывают, какими будут тарифы на водоснабжение в Украине с 1 мая.

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С 1 мая 2024 года в нескольких маленьких городах Украины произойдет увеличение цен на водоснабжение. Власти этих городов получили право устанавливать цены на эту услугу по своему усмотрению, что приведет к существенному повышению цен в мае в некоторых населенных пунктах:

в Прилуках (Черниговская область) цена составит 52,68 грн за кубометр;

в Чорткове (Тернопольская область) она поднимется до 68,02 грн за кубометр;

в Люботине (Харьковская область) составит 85,2 грн за кубометр.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК), запретила увеличение тарифов на водоснабжение и водоотвод в мае для городов областного значения. Например, планировавшееся повышение тарифов на холодную воду в Киеве и других городах Украины было отложено, несмотря на запланированные изменения в апреле.

Согласно проекту НКРЭК, повышение тарифов на воду планировалось реализовать в два этапа: 1 апреля и 1 июля. К примеру, тариф на воду в Киеве должен был увеличиться до 40,776 грн за кубометр с 1 апреля. Это увеличение на 34% по сравнению с текущими 30,384 грн. за кубометр для жителей столицы.

Напомним, мы рассказывали, что цены на нефть повысились после того, как министр финансов США выразил оптимизм по поводу экономического роста. Также на стоимость "черного золота" повлияли беспокойство из-за конфликтов на Ближнем Востоке.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины (НБУ) готовятся отменить некоторые валютные ограничения . Нововведение ожидается в ближайшее время.