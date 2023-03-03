Ціни на мінералку та газовану воду зростуть — який розмір акцизу планують встановити

Відповідний законопроєкт зареєстрували у парламенті

В Україні хочуть запровадити податок на воду мінеральну та солодку газовану. Відповідний законопроєкт, який внесе зміни до Податкового кодексу, зареєстрували у парламенті.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Що пропонують депутати

Йдеться про законопроєкт №9032, який пропонує включити до переліку підакцизних товарів мінеральні та газовані води з додаванням цукру, підсолоджувачів та ароматизаторів.

Ініціаторами виступили народні депутати Анатолій Бурмич та Антоніна Славицька.

Згідно із законопроєктом, за кожні 25 грамів цукру чи іншої підсолоджувальної речовини на один літр води передбачається ставка акцизного податку на рівні 10 гривень.

Водночас, пропонують тимчасово, до 31 грудня поточного року, проте не раніше скасування воєнного стану, під час оподаткування зазначеної води (код товару згідно з УКТ ЗЕД 2202 10 00 00) застосовувати ставку податку на рівні 5 гривень за кожні 25 г цукру.

Автори документа вважають, що законопроєкт посприяє захисту здоров'я населення шляхом запровадження додаткових податкових механізмів, що спрямовані на зменшення споживання цукру та підсолоджувачів.

Відомо, що на один літр газованої води припадає приблизно 100 г цукру.

Зараз проєкт закону перебуває на розгляді профільного комітету.

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