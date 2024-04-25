Зарплаты в Украине — для чиновников в регионах власть готовит изменения

Деньги в кошельке. Фото: incarne.ua

В Украине власти планируют изменить условия оплаты труда должностных лиц местного самоуправления. Намерены ввести два ключевых правила.

Это прописано в соответствующем законопроекте №11054, который рекомендуют принять в первом чтении в парламенте.

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Речь идет о проекте закона о внесении изменений в закон "О службе в органах местного самоуправления", который предусматривает гарантирование достойных условий оплаты труда должностных лиц местного самоуправления.

Парламентский Комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал его и рекомендовал Верховной Раде принять за основу.

Соответствующий законопроект предусматривает введение двух правил:

установление минимального размера должностного оклада должностным лицам местного самоуправления на уровне не менее минимальной зарплаты;

введение обязательного обнародования решений органов местного самоуправления о назначении дополнительных премий, доплат за нагрузку, других выплат с их обоснованием на сайте соответствующего совета в течение 10 дней с даты принятия соответствующего решения.

В целом, изменения к закону "О службе в органах местного самоуправления" призваны:

усовершенствовать принципы службы в органах местного самоуправления, соцгарантий и статуса служащих;

усилить публичный контроль за дискреционными полномочиями органов местного самоуправления и их должностных лиц при утверждении материально-финансового обеспечения.

Источник: ВРУ

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