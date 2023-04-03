Пенсии в Украине — кому из пенсионеров доплатят 20 тыс. грн

Осталось только еще два розыгрыша

В государственном "ПриватБанке" проводят акцию, согласно которой пенсионеры могут получить дополнительные 20 тысяч гривен к своей пенсии. Осталось только еще два розыгрыша до 15 мая 2023 года.

Об этом информирует пресс-служба ПриватБанка.

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Дополнительные 20 тыс. грн к пенсии

Как отмечается, акция, во время которой украинские пенсионеры могут получить дополнительные средства, называется "Дарим 20 тысяч к пенсии". В общей сложности розыгрышей предусмотрено три. Акция завершится в середине мая.

Первым победителем стал военный пенсионер Государственной пограничной службы Украины Юрий Мазур.

"Я благодарен, потому что эти деньги сейчас очень нужны. Уже год брат моей жены на войне, и я на собственном опыте знаю как там, потому что сам участник боевых действий. У меня много друзей там осталось, так что половина суммы пойдет на помощь нашим военным, а половина на семью", — рассказал победитель розыгрыша.

Как принять участие

Как сообщают в банке, принять участие в розыгрыше могут:

бывшие или действующие военнослужащие, получающие пенсионные выплаты по закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и/или "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Автоматически принимают участие в розыгрыше те, кто получает военные пенсии через "ПриватБанк".

В случае выигрыша средства будут направлены на карту для выплат этого банка.

Подробная информация доступна по ссылке.

Больше о пенсиях

Напомним, с апреля пересчитают пенсионные выплаты работающим пенсионерам. Апрельское повышение пенсий коснется 600 тысяч граждан. Размеры повышений будут для каждого индивидуальны, будут учитывать стаж и размер официальной заработной платы.

Также мы писали, что на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 млрд грн. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.