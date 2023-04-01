Пенсії, тарифи та правила перетину кордону — що зміниться з 1 квітня

У квітні підвищаться деякі тарифи на житлово-комунальні послуги

Із квітня 2023 року на українців очікує низка змін у різних сферах життя. Зокрема, перерахують виплати одній із категорій пенсіонерів, підвищаться деякі тарифи на житлово-комунальні послуги, а також зміняться певні правила виїзду за кордон.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Перерахунок пенсій у квітні

Як анонсували в уряді, з квітня перерахують пенсійні виплати працюючим пенсіонерам. Квітневе підвищення пенсій торкнеться 600 тисяч громадян. Розміри підвищень будуть для кожного індивідуальні, враховуватимуть стаж і розмір офіційної заробітної плати.

При цьому деяким працюючим пенсіонерам доведеться залишитися з минулорічним рівнем пенсії. Йдеться про тих, хто має невеликий страховий стаж, якщо розрахунковий розмір пенсії нижчий за 2,1 тис. грн. Стосуватиметься пенсіонерів після набуття 24 місяців стажу після призначення (перерахунку) пенсій.

Так, якщо людина вийшла на пенсію 2021 року і за цей період її стаж підвищився на 24 місяці, то перерахунок проведуть:

або тільки з урахуванням стажу після призначення (перерахунку) пенсії;

або лише з урахуванням стажу та зарплати після призначення (перерахунку) пенсії.

Перерахунок відбудеться автоматично з 1 квітня, проте виплати громадяни отримають у травні.

Плани підвищити мінімальну заплату

В Україні планують поетапно підвищити рівень мінімальної заробітної плати упродовж 2023 року. Це прописано у відповідному законопроєкті, зареєстрованому у Верховній Раді України (ВРУ). Пропонують такі етапи:

1 квітня — 7370 гривень;

1 липня — 8107 гривень;

1 жовтня — 8918 гривень.

Народні депутати пояснюють необхідність ухвалення законопроєкту тим, що розмір мінімалки в Україні нижчий за прожитковий мінімум для працездатних осіб. Варто зауважити, що державний бюджет на 2023 рік не передбачає підвищення мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму. У грудні минулого року фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становив 7 539 гривень. Мінімальна зарплата — 6,7 тис. гривень.

Оскільки проєкт лише внесли в Раду, мінімальна зарплата залишиться на тому ж рівні.

Зміна правил перетину кордону

Із 1 квітня у Львівській області почнуть діяти нові правила на виїзд за кордон для військовозобов'язаних чоловіків-волонтерів — це можна буде зробити виключно з використанням електронного підпису.

Якщо в організації не виявиться підпису, то дозволятиметься перехідний період до травня, під час якого діятимуть старі умови подання документів. Після чого е-підпис стане обов'язковою умовою для подачі документів на виїзду за кордон.

Підвищення тарифів на воду

В Україні влада на місцях має право підвищувати тарифи на водопостачання та водовідведення, незалежно від регулятора. Їх оновлювали ще, починаючи із зимових місяців. Очікується, що така практика продовжиться, тому з 1 квітня підвищаться тарифи у низці міст. Зокрема, зростуть ціни на воду в Українці Київської області.





Джерело:

© Comments.ua В Українці на території Київської області встановили нові тарифи на водопостачання та водовідведенняДжерело: https://kyiv.comments.ua/ua/news/society/developments/16899-na-kiivschini-vstanovili-novi-tarifi-na-vodu-skilki-dovedetsya-platiti.html © Comments.ua





Джерело:

© Comments.u В Українці на території Київської області встановили нові тарифи на водопостачання та водовідведенняДжерело: https://kyiv.comments.ua/ua/news/society/developments/16899-na-kiivschini-vstanovili-novi-tarifi-na-vodu-skilki-dovedetsya-platiti.html © Comments.u

Що буде іншими тарифами

У квітні газ та електроенергія коштуватимуть так само. В уряді та НАК "Нафтогаз Україна" пообіцяли до кінця опалювального сезону їх не чіпати. Тож, тарифи на електроенергію до 30 квітня залишатимуться на тому ж рівні:

1,44 грн — за кіловат-годин за умови споживання до 250 кіловат-годин;

1,68 — за умови споживання більше 250 кіловат-годин за місяць.

Дискусії про тариф на газ можуть початися з травня поточного року.

Зараз ціна одного кубометра газу варіюється від 7,80 до 28,99 грн.

Тариф від "Нафтогазу" становить 7,96 грн за кубометр.

Оновлена форма податкових накладних

З 1 квітня почне діяти нова форма для податкових накладних та розрахунків коригування кількісних та вартісних показників до податкових накладних, які необхідно реєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Е-рецепт

В Україні з 1 квітня 2023 року запрацюють нові правила реалізації ліків в аптеках. Рецептурні медикаменти можна буде придбати за електронним рецептом.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували.

Також ми писали, що завдяки залученню міжнародної фінансової допомоги вдалося забезпечити стабільне фінансування програми медгарантій та своєчасну виплату зарплати понад 500 тис. працівникам медзакладів.