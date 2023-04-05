Госвыплаты военным после увольнения со службы — какие существуют компенсации

Военнослужащие после увольнения со службы имеют право на государственные выплаты

Украинские военнослужащие после увольнения со службы имеют право на государственные гарантии. Речь идет о различных компенсационных выплатах и льготах.

Это предусмотрено, в частности, законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

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Согласно законодательству, определен перечень выплат после демобилизации. Среди них:

единовременная денежная помощь;

возмещение за неполученное вещное имущество;

компенсация за неиспользованный отпуск (если таковая есть);

выплата средств для оздоровления;

материальная помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Выплата компенсации за имущество, если военный покупал на собственные средства, прописана в ст. 91 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Для этого ему необходимо получить справку от вещевой службы части, где будет указана стоимость. После этого нужно написать рапорт командиру о возмещении суммы.

Уволенные военные могут рассчитывать на 50% месячной зарплаты за каждый год службы в армии (в случае увольнения по состоянию здоровья). Деньги начислят уволившимся по возрасту служащим в случае сокращения штата или истечения срока контракта, если есть выслуга не менее 10 календарных лет.

Также должны вернуть деньги за неиспользованный отпуск. Это не зависит от основания увольнения. Объем компенсации рассчитывают за полностью неиспользованные дни основного ежегодного, а также дополнительного отпуска, согласно ст. 162 ЗУ "Об отпусках" и п. 12 ч. 1 ст. 12 ЗУ "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Кроме того, если военнослужащий нуждался в деньгах на оздоровление, однако не получил их, то сумму должны выплатить после увольнения на основании приказа командира части. Ее размер для каждого индивидуален и зависит от должностного оклада, выплат по званию, а также надбавок за выслугу лет.

Военным Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в случае увольнения должны начислить единовременную выплату для решения "социально-бытовых вопросов". Сумма не может превышать месячного денежного довольствия.

Компенсации ветеранам на покупку жилья

Правительство предоставило право на денежную компенсацию на приобретение жилья ветеранами войны с инвалидностью I-II группы, наступившей из-за военной агрессии россии против Украины, и семьями погибших (умерших) защитников.

Нововведения также предполагают создание механизма реализации права на получение компенсации гражданами, которым подобные выплаты были назначены в 2018-2022 годах, однако до сих пор не выплатили.

Ожидается, что в этом году жильем за счет государственных средств обеспечат более 2 тыс. ветеранов и семей павших защитников.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят отменить пожизненные льготы для ветеранов российско-украинской войны после демобилизации. В свою очередь, предлагают ввести помощь на несколько лет.

С 1 февраля в Украине изменился порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины. Доплаты в 30 тысяч гривен отменили.