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Агенція Fitch підвищила рейтинг Нафтогазу до переддефолтного рівня, — деталі

20 грудня 2023 19:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Агенція Fitch підвищила рейтинг Нафтогазу до переддефолтного рівня, — деталі
Енергетики "Нафтогазу", Ілюстративне фото: пресслужба Naftogaz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міжнародна рейтингова агенція Fitch Ratings підняла рейтинг дефолту НАК "Нафтогаз України" з рівня обмеженого дефолту до переддефолтного рівня. Це сталося після закінчення реструктуризації єврооблігацій компанії.

Про це йдеться в повідомленні від пресслужби Fitch Ratings.

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Агенція зазначила, що "навіть після реструктуризації, кредитні ризики компанії залишаються дуже високими". Зміни у графіку платежів за єврооблігаціями "Нафтогазу" містить основні виплати боргу з липня 2024 року, а його очікувана ліквідність залишається досить слабкою та непередбачуваною через дуже високі операційні ризики в Україні через війну з Росією.

Також у Fitch помітили, що газовидобувні об'єкти інфраструктури "Нафтогазу" залишаються активними, проте поганий збір дебіторської заборгованості може далі так само негативно впливати на її грошові потоки.

В самому "Нафтогазі" схвалили роботу міжнародних експертів. Як заявив голова правління Олексій Чернишов, цьому сприяв зріст видобутку та забезпечення стабільності інфраструктури, а також поліпшені фінансові показники. 

"Це дозволить нам залучати кошти на міжнародних ринках", — додав він.

Нагадаємо, що раніше у "Нафтогазі" розповіли, скільки сплатила до державної казни податків протягом січня-листопаду 2023 року. Також там розповіли, що успішно ввели в експлуатацію дві високодебітні свердловини, які забезпечують видобуток близько 200 тисяч кубометрів газу на добу.

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