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Агентство Fitch повысило рейтинг Нафтогаза до преддефолтного уровня — детали

20 декабря 2023 19:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Агентство Fitch повысило рейтинг Нафтогаза до преддефолтного уровня — детали
Энергетики "Нафтогазу". Иллюстративное фото: пресс-служба Naftogaz
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подняло рейтинг дефолта НАК "Нафтогаз Украины" с уровня ограниченного дефолта до преддефолтного уровня. Это произошло после окончания реструктуризации еврооблигаций компании.

Об этом говорится в сообщении от пресс-службы Fitch Ratings.

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Агентство отметило, что "даже после реструктуризации кредитные риски компании остаются очень высокими". Изменения в графике платежей по еврооблигациям "Нафтогаза" содержат основные выплаты долга с июля 2024 года, а его ожидаемая ликвидность остается достаточно слабой и непредсказуемой из-за очень высоких операционных рисков в Украине из-за войны с Россией.

Также в Fitch заметили, что газодобывающие объекты инфраструктуры "Нафтогаза" остаются активными, однако плохой сбор дебиторской задолженности может продолжать столь же негативно влиять на ее денежные потоки.

В самом "Нафтогазе" оценили работу международных экспертов. Как заявил глава правления Алексей Чернышов, этому способствовал рост добычи и обеспечения стабильности инфраструктуры, а также улучшенные финансовые показатели.

"Это позволит нам привлекать средства на международных рынках", — добавил он.

Напомним, что ранее в "Нафтогазе" рассказали, сколько уплатили в государственную казну налогов в течение января-ноября 2023 года. Также там рассказали, что успешно ввели в эксплуатацию две высокодебитные скважины, обеспечивающие добычу около 200 тысяч кубометров газа в сутки.

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