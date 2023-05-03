Податки не стягуватимуть з аграріїв деокупованих територій — що передбачає закон

С/г техніка під час посівної. Фото: Аgropravda. com

В Україні аграріїв деокупованих територій звільнили від податків. Це передбачає закон №7632, який підписав президент Володимир Зеленський.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Деталі закону

Йдеться про проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від cплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно". Його внесли на розгляд Верховної Ради на початку серпня 2022 року, однак народні депутати ухвалили його тільки у квітні 2023-го.

У документі передбачається:

застосування наказу Міністерства реінтеграції від 22 грудня 2022 року №309 в цілях визначення списку територій, де ведуться (велися) бойові дії або перебувають під тимчасовою окупацією Росії;

надання можливості отримання податкових пільг для земель, що потенційно засмічені вибухонебезпечними предметами та розташовані на територіях, де ведуться (велися) активні бойові дії або тимчасово окуповані РФ через рішення органів місцевого самоврядування. Платники податків мають право звернутися із відповідними заявами та вказати кадастрові номери таких ділянок;

урегулювання механізму адміністрування пільг з плати за землю, мінімального податкового зобов’язання та єдиного податку четвертої групи для земель, земельних ділянок, що перебувають в консервації, або засмічених вибухівкою шляхом отримання відповідних даних через Держземкадастр;

поширення чинних пільг щодо землі на єдиний податок четвертої групи:

якщо у платників єдиного податку четвертої групи земельні ділянки (земельні частки (паї) розташовані на територіях активних бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях України — частка у 75% застосовується тільки для реєстрації платником єдиного податку;

якщо не менше 30% земель щонайменше шість місяців розташовувалися на територіях, де ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, — частку знизили до 50% для цілей підтвердження статусу платника четвертої групи.

Нагадаємо, у Європейській Комісії (ЄК) офіційно оголосили про застосування превентивних заходів проти українського імпорту, що обмежують поставки агропродукції до п'яти країн єврозони. Заходи називають "виключними та тимчасовими".

Також ми писали, що в Україні цьогорічна весняна посівна кампанія під загрозою зриву через проблеми з експортом. Деякі українські аграрії можуть відмовитись від її проведення.