Налоги не будут взиматься с аграриев деоккупированных территорий — что предусматривает закон

С/х техника во время посевной. Фото: Аgropravda. com

В Украине аграриев деоккупированных территорий освободили от налогов. Это предусматривает закон №7632, который подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Детали закона

Речь идет о проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об освобождении от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество". Его внесли на рассмотрение Верховной Рады в начале августа 2022 года, однако народные депутаты приняли его только в апреле 2023-го.

В документе предусматривается:

применение приказа Министерства реинтеграции от 22 декабря 2022 года №309 в целях определения списка территорий, где ведутся (велись) боевые действия или находятся под временной оккупацией России;

предоставление возможности получения налоговых льгот для земель, потенциально засоренных взрывоопасными предметами и находящихся на территориях, где ведутся (велись) активные боевые действия или временно оккупированные РФ через решения органов местного самоуправления. Налогоплательщики имеют право обратиться с соответствующими заявлениями и указать кадастровые номера таких участков;

урегулирование механизма администрирования льгот по плате за землю, минимального налогового обязательства и единого налога четвертой группы для земель, находящихся в консервации земельных участков или засоренных минами путем получения соответствующих данных через Госземкадастр;

распространение действующих льгот по земле на единый налог четвертой группы:

если у плательщиков единого налога четвертой группы земельные участки (земельные частицы (паи) расположены на территориях активных боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины — доля в 75% применяется только для регистрации плательщиком единого налога;

если не менее 30% земель минимум шесть месяцев располагались на территориях, где ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями РФ, — долю снизили до 50% для целей подтверждения статуса плательщика четвертой группы.

Напомним, в Европейской Комиссии (ЕК) официально объявили о применении превентивных мер против украинского импорта, ограничивающих поставки агропродукции в пять стран еврозоны. Меры называют "исключительными и временными".

Также мы писали, что в Украине весенняя посевная кампания этого года под угрозой срыва из-за проблем с экспортом. Некоторые украинские аграрии могут отказаться от ее проведения.