Криза з автогазом — влада посилить енергобезпеку у 2024 році

Заправка авто. Фото: zprz.city

У Верховній Раді вважають, що складна ситуація на паливному ринку України через блокування кордону з Польщею невдовзі має стабілізуватися. Влада готується до форс-мажорних ситуацій.

Про це розповів член комітету з питань енергетики ВРУ Сергій Нагорняк під час загальнонаціонального телемарафону.

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Поглиблення кризи на ринку пального

Хоч зростання цін на автомобільний газ у зв'язку з останніми подіями на українсько-польському кордоні говорять про поглиблення негативних тенденцій, представник Верховної Ради стверджує, що криза не триватиме вічно.

Нині ж складність у тому, що переважна більшість пального в Україну потрапляє з-за кордону, а об’єми власного виробництва невеликі.

"Тисячі автомобілів заблоковані на польському кордоні, у цій черзі стоять автівки з пальним. Ми розуміємо, що є певний дефіцит газу. З бензином і дизелем ситуація, на щастя, стабільна, а от з газом фіксуємо дефіцит і подорожчання", — повідомив він.

Посилення енергобезпеки країни

Водночас, член комітету з питань енергетики зауважив, що влада готується підвищити рівень енергетичної безпеки України.

Цьому свідчення — ухвалення парламентом 21 листопада закону № 9024-д "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів".

"Незабаром почне діяти закон про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Ми сподіваємося, що наступного року в нас будуть більші запаси газу, нафти, бензину, аби ми могли більш стабільно проходити такі форс-мажорні ситуації", — наголосив він.

У зв'язку з цим будуть реалізовані заходи, що дозволять організувати безперервне постачання нафти та нафтопродуктів на український внутрішній ринок для формування певних запасів. Такі дії дозволять підтримувати ринок пального у разі виникнення якихось кризових ситуацій, зокрема, на світовому ринку нафти.

Проєкт закону "Про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів" 27 листопада направили на підпис президенту.

Скільки зараз коштує автогаз

За даними сайту Auto.ria, у вівторок, 28 листопада скраплений газ коштує у середньому 36,53 грн/л (+0,48 грн).

Що ще варто знати

Нагадаємо, на думку експертів, проблемна ситуація з автомобільним газом в Україні через блокування кордону з Польщею може вирішитися в грудні 2023 року. Однак є загроза ускладнення постачання у разі блокади іншими країнами.

Також ми писали, що блокування кордону польськими перевізниками завдало українській економіці збитків на сотні мільйонів євро. Страждають різні галузі.