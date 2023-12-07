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Акциз на автогаз вырастет — какие изменения готовит власть на 2024 год

7 декабря 2023 07:49
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на автогаз вырастут в 2024 году — как власти планируют повысить акциз
Заправка автомобиля. Фото: zprz.city
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине власть намерена существенно повысить уровень акциза на автомобильный газ. Такие изменения на топливном рынке будут соответствовать "европейской практике".

Об этом рассказали в Комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Верховной Рады.

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Как изменится акциз на автогаз в 2024 году

По словам главы профильного комитета Даниила Гетманцева, новый уровень акциза на сжиженный газ введут в 2024 году. В ближайшее время акциз повысят с текущих 52 до 170 евро.

Гетманцев отмечает, что деньги от акцизов и НДС — значительная часть доходов государственного бюджета, составляющая около 60 млрд гривен. В следующем году сумма должна вырасти.

Политик предупредил, что повышение уровня акциза на автомобильный газ является вопросом лишь нескольких месяцев.

"Основным аргументом, почему раньше акциз на газ был низким, является то, что когда-то на рынке LPG были более влиятельные лоббисты, чем на рынке бензинов", — уточнил народный депутат.

Глава Налогового комитета считает, что соотношение должно быть в энергоемкости: в случае ставки на бензин в 213 евро за одну тыс. литров, ставка на автогаз должна составлять 160-170 евро. Украина будет следовать европейской практике.

С июля 2023 году налоги на топливо в Украине вернули на довоенный уровень:

  • НДС повысили до 20%;
  • акциз на бензин — до 213 евро за 1 тыс. л;
  • на дизельное топливо — до 139 евро за 1 тыс. л.

Сколько сейчас стоит автогаз

В четверг, 7 декабря, средняя стоимость дизтоплива и бензина в Украине почти не изменилась, а цена на автогаз после длительного повышения остается на прежнем уровне.

  • автогаз — 36,46 грн/л
  • A-95+ — 56,82 грн/л;
  • А-95 — 53,70 грн/л;
  • А-92 — 51,44 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,52 грн/л.

 

ціни на автогаз
Источник: АвтоРиа

Что еще стоит знать

Напомним, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит исследования всех участников рынка нефтепродуктов, в том числе на предмет картельного сговора. За основу взят дефицит горючего, возникший в марте-апреле 2022 года.

Также мы писали, что в Верховной Раде считают, что сложная ситуация на топливном рынке Украины из-за блокирования границы с Польшей вскоре должна стабилизироваться. Власти готовятся к форс-мажорным ситуациям.

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