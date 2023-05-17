Податки на пальне довоєнного рівня — владу закликають не поспішати зі змінами

С/г техніка працює в полі. Фото: Freepik

Українські аграрії закликають владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю.

Про це повідомляє пресслужба Асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

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Що планує влада

Як очікується, в Україні з 1 липня поточного року мають намір повернути ПДВ та акцизи на пальне, скасовані у березні минулого року, до довоєнного рівня. Це передбачено законом №2618-ІХ, який говорить про скасування податкових пільг на пальне у два етапи.

Перший етап був запланований на вересень минулого року. Тоді повернули акцизи у розмірі 100 євро за 1000 літрів бензину та дизпалива, залишивши ПДВ на рівні 7%.

Другий етап стартує з 1 липня цього року. Акцизи будуть поновлені до довоєнного рівня, а ставка ПДВ — до 20%.

"Після таких змін акциз на бензин зросте більше ніж удвічі — до €213, на дизпальне — майже на 40% — до €140 за 1000 л", — кажуть аграрії.

Про що попереджають аграрії

Проблема в тому, що повне скасування пільг співпаде з періодом збору врожаю та підвищеного попиту на пальне серед аграріїв.

До всього — досі триває гаряча фаза війни, тому відповідне рішення є передчасним та негативно вплине на рівень цін, фінансову стійкість агровиробників.

У Верховній Раді перебуває законопроєкт №9174, яким пропонує зберегти пільговий режим оподаткування пального на весь час воєнного стану.

"Сподіваємося, що найближчим часом зазначений законопроєкт №9174 буде розглянуто та підтримано профільним Комітетом ВРУ та проголосовано у сесійній залі", — наголосили в УКАБ.

Більше про пальне

Раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.

В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

Нагадаємо, за даними НБУ, в Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Також ми писали, що на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.