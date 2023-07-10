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Акцизы на горючее: эксперты сравнили ставки в Украине и ЕС

10 июля 2023 12:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Акцизы на топливо — эксперты сравнили ставки в Украине и ЕС
Автомобильная заправка. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине в июле 2023 года вернули довоенные акцизы на топливо, из-за чего повысились цены на АЗС. Эксперты проанализировали, насколько отличаются ставки в Украине и в других странах Европейского Союза (ЕС).

Об этом говорится в сообщении старшего экономиста Центра экономической стратегии Юрия Гайдая.

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Как отличаются ставки акцизов

С 1 июля в Украине повысился налог на добавленную стоимость на 20%, а ставки акцизов стали:

  • бензин — 213 евро за 1. тыс. литров;
  • дизельное топливо — 139,5 евро за 1 тыс. литров.

В то же время у украинских соседей с ЕС минимальные ставки акциза по евродирективе 2003/96/EC следующие:

  • бензин — 359 евро за 1. тыс. литров;
  • дизель — 330 евро за 1. тыс. литров.

По словам эксперта, в Польше и Венгрии на период топливного кризиса установлены акцизы по этому нижнему пределу, тогда как раньше составляли 420-470 евро за 1 тыс. литров. НДС в Польше — 23%, в Венгрии — 27%.

В других странах акцизы следующие:

  • Румыния — акциз на бензин составляет 380, на дизель — 350 евро, НДС — 19%;
  • Хорватия — 520 евро бензин и 410 евро дизельное топливо;
  • Италия — 730 евро (бензин), 620 евро (дизель), 22% НДС;
  • Британия — примерно по 670 евро за 1 тыс. литров, 20% НДС.

Выгоды от акцизов на топливо

По словам экономиста, оснований для высоких акцизов на горючее немало. Среди них:

  • наполнение госбюджета. 85-90% налогов сейчас идет на оборону страны (зарплаты военных, приобретение оружия и обеспечение для армии);
  • стимулы к экономному потреблению горючего, оптимизации логистики, отказу от некритических поездок. При меньшем потреблении топлива легче обеспечить топливную безопасность страны.

"Поэтому да, не вижу ни одной драмы в возвращении к довоенному уровню акцизов, который составляет около 1/3 от уровня акцизов у наших западных соседей", подчеркнул Юрий Гайдай.

Напомним, в Украине в течение последней недели автомобильные заправки активно меняли стоимость горючего. Все виды бензинов подорожали на фоне повышения налогов.

Также мы писали, что аграрии призвали власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее, ведь такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива именно в период уборки урожая.

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