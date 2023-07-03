Ціни на бензин: експерт розповів, що чекає на українців через місяць

Людина заправляє автомобіль. Фото: Unsplash

В Україні ціни на бензин на заправних станціях зростатимуть протягом місяця через збільшення акцизних ставок та ПДВ з 1 липня. Передбачається, що вартість бензину зросте на 8-9 гривень, дизельне пальне підніметься на 5-6 гривень, а вартість автогазу збільшиться на 3 гривні.

Про це повідомив керівник "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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Ціни на бензин

Куюн пояснив, що зростання цін матиме дві причини: підвищення ПДВ із 7% до 20% та збільшення акцизів. Трейдери використовували цю обстановку, попередньо завозячи великі обсяги палива за старими акцизними ставками у травні та червні. Тепер вони зможуть реалізувати їх у період зростання цін, отримуючи додаткову вигоду.

Експерт уточнив, що ключовим фактором буде збільшення ПДВ, яке додасть 13% ціни. Цей податок починає діяти на момент продажу палива кінцевому покупцю, отже, його вплив вже є.

Тим часом паливо за новими акцизними ставками поки що фізично не надійшло на заправки. Там все ще залишилося паливо за старими ставками, завезене у червні. Але новий ПДВ уже почав враховуватись у ціні з першого числа.

Куюн також повідомив, що з огляду на всі фактори бензин подорожчає на 8-9 гривень, а дизельне пальне — на 5-6 гривень.

"Очікується, що ціни будуть на рівні: дизель до 50 гривень за літр, бензин 95-ї марки до 55 гривень за літр", — сказав Куюн і додав, що підвищення цін на автогаз буде мінімальним — близько 3 гривень, досягнувши приблизно 26 гривень за літр.

Нагадаємо, що у Державній митній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Також ми писали, що аграрії закликали владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива у період збирання врожаю.