Аліменти на дітей у 2024 році — як змінилися суми для батьків

Дитина на руках. Фото: Pinterest

У Міністерстві юстиції України розповіли, які передбачені розміри аліментів у 2024 році. Батьки через зростання прожиткового мінімуму платитимуть більші суми.

Про це інформує пресслужба Мін'юсту.

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Як змінився розмір аліментів у 2024 році

За даними відомства, згідно з чинним законодавством, сума аліментів має становити 50% від рівня прожиткового мінімуму, встановленого для дитини певного віку.

На відміну від попереднього року у 2024-му прожитковий мінімум для дітей зріс:

для дітей до шести років — 2,56 тис. гривень;

для дітей від шести до 18 років — 3,19 тис. гривень.

З початку року мінімальна сума аліментів дорівнює:

1,28 тис. гривень — для дітей до шести років;

1,59 тис. гривень — для дітей з шести до 18 років.

Сума також залежить від кількості дітей:

якщо одна дитина — чверть від рівня заробітку;

якщо дві дитини — третина;

якщо троє і більше дітей — половина.

Суд може встановити інші суми, враховуючи різні обставини, зокрема, стан здоров'я дитини, дохід батьків, наявність непрацездатних членів родині та інші деталі. Мінімальна сума аліментів передбачена для осіб, які мають невисокі доходи. А якщо батьки заробляють багато, то суд може встановити більшу й суму.

Максимальна сума аліментів не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів:

до шести років — 25,63 тис. грн;

від шести до 18 років — 31,96 тис. грн.

Які виплати передбачені особам з інвалідністю

Діти, у яких є інвалідність, можуть отримувати держдопомогу залежно від виду та групи інвалідності:

особи з інвалідністю з дитинства першої групи мають право на допомогу, що дорівнює 100% від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність;

особи з інвалідністю з дитинства другої групи — 80% від цього прожиткового мінімуму;

особи з інвалідністю з дитинства третьої групи — 60%;

неповнолітні діти з інвалідністю до 18 років — 70%.

Додатково виплачують надбавку на догляд за:

особами з інвалідністю з дитинства першої групи;

одинокими особами з інвалідністю з дитинства другої та третьої груп, яким за висновком лікарів необхідний потрібен сторонній постійний догляд;

дітьми з інвалідністю.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу від благодійного фонду "Єдність за майбутнє". В рамках програми підтримки можна отримати 54 тис. грн на родину у трьох областях.

Також ми писали, що в Україні з квітня 2024 року запровадили нову грошову допомогу на дітей. Йдеться про програму "Дитина не одна", в рамках якої можна отримати 11 тис. грн.