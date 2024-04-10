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Алименты на ребенка — сколько необходимо платить в 2024 году

10 апреля 2024 10:07
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Алименты на детей в 2024 году — как изменились суммы для родителей
Ребенок на руках. Фото: Pinterest
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Министерстве юстиции рассказали, какие предусмотрены размеры алиментов в 2024 году. Родители из-за роста прожиточного минимума будут платить большие суммы.

Об этом информирует пресс-служба Минюста.

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Как изменился размер алиментов в 2024 году

По данным ведомства, согласно действующему законодательству, сумма алиментов должна составлять 50% от уровня прожиточного минимума, установленного для ребенка определенного возраста.

В отличие от предыдущего года в 2024 году прожиточный минимум для детей вырос:

  • для детей до шести лет — 2,56 тыс. гривен;
  • для детей от шести до 18 лет — 3,19 тыс. гривен.

С начала года минимальная сумма алиментов равна:

  • 1,28 тыс. грн — для детей до шести лет;
  • 1,59 тыс. грy — для детей от шести до 18 лет.

Сумма также зависит от количества детей:

  • если один ребенок — четверть от уровня заработка;
  • если два ребенка — треть;
  • если трое и больше детей — половина.

Суд может установить другие суммы, учитывая различные обстоятельства, в частности состояние здоровья ребенка, доход родителей, наличие нетрудоспособных членов семьи и другие детали. Минимальная сумма алиментов предусмотрена для лиц с невысокими доходами. А если родители зарабатывают много, то суд может установить большую сумму.

Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов:

  • до шести лет — 25,63 тыс. грн;
  • от шести до 18 лет — 31,96 тыс. грн.

Какие выплаты предусмотрены лицам с инвалидностью

Дети, имеющие инвалидность, могут получать госпомощь в зависимости от вида и группы инвалидности:

  • лица с инвалидностью с детства первой группы имеют право на пособие, равное 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;
  • лица с инвалидностью с детства второй группы — 80% от этого прожиточного минимума;
  • лица с инвалидностью с детства третьей группы — 60%;
  • несовершеннолетние дети с инвалидностью до 18 лет — 70%.

Дополнительно выплачивают надбавку по уходу за:

  • лицами с инвалидностью с детства первой группы;
  • одинокими лицами с инвалидностью с детства второй и третьей групп, которым по заключению врачей необходим посторонний постоянный уход;
  • детьми с инвалидностью.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь от благотворительного фонда "Единство за будущее". В рамках программы поддержки можно получить 54 тыс. грн на семью в трех областях.

Также мы писали, что в Украине с апреля 2024 года ввели новую денежную помощь на детей. Речь идет о программе "Ребенок не один", в рамках которой можно получить 11 тыс. грн.

дети
Минюст
алименты
деньги

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