Алименты на детей в 2024 году — как изменились суммы для родителей

Ребенок на руках. Фото: Pinterest

В Министерстве юстиции рассказали, какие предусмотрены размеры алиментов в 2024 году. Родители из-за роста прожиточного минимума будут платить большие суммы.

Об этом информирует пресс-служба Минюста.

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По данным ведомства, согласно действующему законодательству, сумма алиментов должна составлять 50% от уровня прожиточного минимума, установленного для ребенка определенного возраста.

В отличие от предыдущего года в 2024 году прожиточный минимум для детей вырос:

для детей до шести лет — 2,56 тыс. гривен;

для детей от шести до 18 лет — 3,19 тыс. гривен.

С начала года минимальная сумма алиментов равна:

1,28 тыс. грн — для детей до шести лет;

1,59 тыс. грy — для детей от шести до 18 лет.

Сумма также зависит от количества детей:

если один ребенок — четверть от уровня заработка;

если два ребенка — треть;

если трое и больше детей — половина.

Суд может установить другие суммы, учитывая различные обстоятельства, в частности состояние здоровья ребенка, доход родителей, наличие нетрудоспособных членов семьи и другие детали. Минимальная сумма алиментов предусмотрена для лиц с невысокими доходами. А если родители зарабатывают много, то суд может установить большую сумму.

Максимальная сумма алиментов не может превышать 10 прожиточных минимумов:

до шести лет — 25,63 тыс. грн;

от шести до 18 лет — 31,96 тыс. грн.

Какие выплаты предусмотрены лицам с инвалидностью

Дети, имеющие инвалидность, могут получать госпомощь в зависимости от вида и группы инвалидности:

лица с инвалидностью с детства первой группы имеют право на пособие, равное 100% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность;

лица с инвалидностью с детства второй группы — 80% от этого прожиточного минимума;

лица с инвалидностью с детства третьей группы — 60%;

несовершеннолетние дети с инвалидностью до 18 лет — 70%.

Дополнительно выплачивают надбавку по уходу за:

лицами с инвалидностью с детства первой группы;

одинокими лицами с инвалидностью с детства второй и третьей групп, которым по заключению врачей необходим посторонний постоянный уход;

детьми с инвалидностью.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине некоторые граждане могут оформить материальную помощь от благотворительного фонда "Единство за будущее". В рамках программы поддержки можно получить 54 тыс. грн на семью в трех областях.

Также мы писали, что в Украине с апреля 2024 года ввели новую денежную помощь на детей. Речь идет о программе "Ребенок не один", в рамках которой можно получить 11 тыс. грн.