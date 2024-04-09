Грошова допомога від благодійного фонду Єдність за майбутнє — умови проєкту

Жінка з дитиною. Фото: УНІАН

В Україні деякі громадяни можуть оформити матеріальну допомогу від благодійного фонду "Єдність за майбутнє". В рамках програми підтримки можна отримати 54 тис. грн на родину у трьох областях.

Про це інформує пресслужба Запорізького благодійного фонду "Єдність" за майбутнє".

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Дія проєкту з надання матеріальної підтримки поширюється на три регіони:

Чернігівський;

Сумський;

Харківський.

Він спрямований на підтримку такої вразливої категорії населення як родини з дітьми, які постраждали від війни та проживають зараз у вищеперелічених регіонах.

Фінпідтримку можуть отримати місцеві жителі, переселенці та внутрішню переміщені особи (ВПО), які повернулися додому. Обов'язковою умовою є те, що дохід на особу не може бути вищий за 5,4 тис. грн. Також треба належати до однієї з вразливих категорій осіб:

родини з дітьми, які мають батьків/опікунів;

сім'ї, де пенсіонери опікують неповнолітніх дітей;

родини, де є діти з інвалідністю;

сім'ї з батьками, у яких є інвалідність;

одинокі матері чи батьки.

Розмір допомоги від благодійників

У рамках програми передбачається надання виплат у розмірі 3,6 тис. грн. Термін фінансування становить три місяці — загалом 10,8 тис. грн.

Кошти нарахують для кожного члена родини. Максимально — на п'ятьох осіб. Багатодітна сім'я зможе отримати 54 тис. грн.

Число одержувачів виплат обмежене, тому організатори закликають звертатися тільки тим, хто насправді потрапив у складну життєву ситуацію та гостро потребує коштів.

Як зареєструватися на фіндопомогу

Для того, щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до місцевої громади. А саме — у відділ соцзахисту населення. Фонд підписав Меморандуми про співпрацю щодо багатоцільової грошової допомоги.

Пріоритет надаватимуть людям з пораненнями та травмами, онкохворим українцям, які потребують хіміотерапії або хірургічної операції.

Також виплати можуть надати повторно, проте тільки в критичних ситуаціях. Комісія буде розглядати відповідні заявки в індивідуальному порядку.

Проконсультуватися можна за номером телефону: 067 106 53 40.

Проєкт діятиме до липня поточного року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадяни, які не мають роботи, можуть долучитися до Армії відновлення та отримувати щомісячні виплати. З квітня 2024 року оплата такої праці зросла до 12 тис. грн.

Також ми писали, що в Україні з квітня 2024 року запровадили нову грошову допомогу на дітей. Йдеться про програму "Дитина не одна", в рамках якої можна отримати 11 тис. грн.