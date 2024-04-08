Допомога на дітей до 11 тис. грн — хто має право на нові виплати

Дитина у військового на руках. Фото: armyinform.com.ua

В Україні з квітня 2024 року запровадили нову грошову допомогу на дітей. Йдеться про програму "Дитина не одна", в рамках якої можна отримати 11 тис. грн.

Про це розповіла голова Міністерства соціальної політики Оксана Жолнович.

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Навесні уряд запровадив програму "Дитина не одна", що передбачає надання допомоги для дітей, які втратили батьків, однак не мають статусу сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування.

Згідно з нею, кошти вплачуватимуть особам, які тимчасово надали таким дітям притулок. Йдеться про родичів, друзів, знайомих чи дитячі будинки сімейного типу.

Гроші призначені на забезпечення необхідного догляду та комфортних умов проживання для неповнолітніх громадян.

Які суми виплачуватимуть на дітей

Згідно з урядовою постановою, розмір допомоги залежить від віку дитини і варіюється в межах від 6,4 тис. грн до 11,19 тис. грн. Зокрема, за наявності у дитини інвалідності — виплачуватимуть 8,97 тис. — 11,19 тис. грн.

Гроші мають виплачувати протягом шести місяців.

За словами міністра соцполітики, раніше близькі брали таких дітей до себе та утримували їх, однак не завжди дозволяло фінансове становище. Уряд на час війни надав можливість названим родинам тимчасово приймати таких дітей. Раніше жодних виплат не передбачалося, а цьогоріч ситуацію виправили.

"Зараз ми виправили цю ситуацію, призначивши допомогу на нас, коли дитина отримає юридичний статус. Найкраща форма догляду за дитиною — це усиновлення. Але ми не залишимо дітей без утримання, якщо статус з різних причин не надається близько пів року", — повідомила Оксана Жолнович.

За її даними, з початку повномасштабної війни близько 13 тисяч українських дітей залишились без батьків. Такі громадяни або загинули, або потрапили у російський полон.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні громадянам доступна державна програма, за якою можна отримати грошові ваучери на навчання. У 2024 році таким правом скористалися 6 тисяч українців.

Також ми писали, що у Міністерстві соціальної політики розповіли про фінансування виплат для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за березень 2024 року. Йдеться про період, коли змінились правила для переселенців, і багато хто не встиг подати заявки повторно.