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Американський підприємець прогнозує крах біткоїна

14 квітня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Падіння біткоїна — прогнози аналітиків, що буде з криптовалютою
Криптовалюта BTC. Фото: inbusiness.kz
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Здорожчання біткоїна (BTC) передусім пов'язане зі спекулятивним ажіотажем. На цю криптовалюту очікує крах, який призведе до банкрутства компанії MicroStrategy — найбільшого у світі корпоративного власника ВТС. 

Про це в інтерв'ю американському виданню Valuetainment заявив президент брокерської компанії Euro Pacific Capital Пітер Шиф.

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Шиф вважає, що криптовалюта працює за "схемою Понці", тобто шахрайською схемою, яка заманює інвесторів, виплачуючи дивіденди старим інвесторам за рахунок нових. На думку відомого американського біржового брокера, біткоїн зростає у ціні на тлі невиправданого, спекулятивного ажіотажу. Мовляв, так працює "теорія великого дурня". 

Крах може статися, якщо у певний момент власники короткострокових акцій ETF захочуть закрити свої позиції. Тоді емітенти, такі як BlackRock, почнуть продавати біткоїни на спотовому ринку. Але для цього їм потрібні готівкові долари США, а не токени USDT, які широко використовуються в криптоіндустрії. За словами Шифа, ліквідності ринку криптовалют не вистачить для покриття цих продажів.

Нагадаємо, за прогнозами аналітиків у найближчі місяці біткоїн може зрости в ціні до 140 тисяч доларів за монету.

Раніше ми писали про рекорди BTC та здорожчання інших провідних цифрових активів.

США
інвестиції
криптовалюта
біржа
фінанси
біткоїн

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