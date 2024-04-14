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Американский предприниматель прогнозирует крах биткоина

14 апреля 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Падение биткоина — прогнозы аналитиков, что будет с криптовалютой
Криптовалюта BTC. Фото: inbusiness.kz
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Подорожание биткоина (BTC) прежде всего связано со спекулятивным ажиотажем. Эту криптовалюту ожидает крах, который приведет к банкротству компании MicroStrategy — крупнейшего в мире корпоративного владельца ВТС.

Об этом в интервью американскому изданию Valuetainment заявил президент брокерской компании Euro Pacific Capital Питер Шифф.

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Шифф считает, что криптовалюта работает по "схеме Понци", то есть мошеннической схеме, которая привлекает инвесторов, выплачивая дивиденды старым инвесторам за счет новых. По мнению известного американского биржевого брокера, биткоин растет в цене на фоне неоправданного, спекулятивного ажиотажа. Так работает "теория великого дурака".

Крах может произойти, если в определенный момент владельцы краткосрочных акций ETF захотят закрыть свои позиции. Тогда эмитенты, такие как BlackRock, начнут продавать биткоины на спотовом рынке. Но для этого им нужны наличные доллары США, а не токены USDT, широко используемые в криптоиндустрии. По словам Шиффа, ликвидности рынка криптовалют не хватит для покрытия этих продаж.

Напомним, по прогнозам аналитиков в ближайшие месяцы биткоин может вырасти в цене до 140 тысяч долларов за монету.

Ранее мы писали о рекордах BTC и подорожании других ведущих цифровых активов.

США
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биткоин

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