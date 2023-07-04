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АМКУ дозволив передати державі актив Коломойського: деталі

4 липня 2023 13:48
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
АМКУ дозволив передати державі черговий актив Коломойського
Український бізнесмен Ігор Коломойський. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Одне з найбільших газовидобувних приватних підприємств "Укрнафтобуріння" перейде під управління державної "Укрнафти". В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) надали дозвіл на відповідну передачу.

Про це інформує видання Forbes, посилаючись на джерело в уряді.

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Деталі

При цьому в "Укрнафтобуріння" заявляють, що Антимонопольний комітет ухвалив самовільне рішення, без позиції сторони компанії. Там вважають, що рішення було ухвалене під адміністративним тиском та з серйозним порушенням закону.

Акціонери підприємства заявили про намір оскаржити рішення у міжнародних судових інстанціях, зокрема у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ).

Укрнафтобуріння є другим за обсягами видобутку природного газу серед приватних підприємств. За оцінкою аналітиків видання Forbes, вартість компанії становить близько 500 млн доларів, частка "Привату" українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у 25% — приблизно 125 млн доларів.

У квітні суд арештував корпоративні права Укрнафтобуріння, згодом їх передали АРМА.

Націоналізація Укрнафти

Укрнафтобуріння є третім відчуженим на користь держави активом Коломойського. У листопаді минулого року до Міністерства оборони України перейшли Укрнафта та Кременчуцький нафтопереробний завод.

Як пояснили в Офісі Президента (ОП), таке рішення ухвалили через загрозу нацбезпеці. Забезпечення пального українських військових було однією з основних причин примусового переходу Укрнафти та Укртатнафти у власність держави.

Варто зауважити, що Укрнафта після переходу під держконтроль різко наростила обсяги постачання пального для Збройних сил України. Потреби військових тепер повністю покриті.

Нагадаємо, Укрнафта планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.

Раніше ми писали, що на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані із забороною ресурсу російського походження.

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