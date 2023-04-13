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Укрнафта та Укргазвидобування спільно видобуватимуть енергоресурси: деталі

13 квітня 2023 09:59
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Укрнафта та Укргазвидобування спільно видобуватимуть енергоресурси — що відомо
Ділянка нафтовидобутку в Україні. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Найбільша українська нафтовидобувна компанія "Укрнафта", яка з осені минулого року перейшла у власність держави, та АТ "Укргазвидобування" вивчають можливості спільного видобутку нафти та газу. Розглядають низку ліцензійних ділянок, де власником дозволів на видобуток є одна компанія, а свердловини належать іншій.

Про такі деталі зустрічі керівництва компаній повідомляє пресслужба "Укрнафти".

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Деталі

Зараз компанії з'ясовують, на яких ділянках можна розгорнути спільний проєкт, вирішують технічні та регуляторні питання для переходу до реалізації.

Як розповів голова "Укрнафти" Сергій Корецький, синергія співпраці двох державних видобувних компаній дозволила б вивести з бездіяльності низку свердловин та відновити на них видобуток вуглеводнів.

Також підприємства розглядають варіант загального використання наземної інфраструктури, обміну геологічною інформацією на суміжних ділянках. У підсумку це дозволило наростити видобуток для повної відмови від імпорту енергоносіїв.

Загалом налічується 1,2 тис. діючих свердловин на ліцензійних ділянках інших підприємств, але належать "Укрнафті", та ще 4,3 тис. ліквідованих. До 10% їх хотіли б відновити упродовж наступних кількох років.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що "Укрнафта" планує наростити видобуток нафти у 2023 році. Європейські та українські компанії зацікавлені у розвитку родовищ.

Нагадаємо, Польща готова розвивати енергетичну співпрацю з Україною у кількох напрямках. Йдеться, зокрема, про видобуток газу на заході Україні.

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