АМКУ разрешил передать государству очередной актив Коломойского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский. Фото: УНИАН

Одно из крупнейших газодобывающих частных предприятий "Укрнефтебурение" перейдет под управление государственной "Укрнефти". В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) предоставили разрешение на соответствующую передачу.

Об этом информирует издание Forbes, ссылаясь на источник в правительстве.

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При этом в "Укрнефтебурении" заявляют, что Антимонопольный комитет принял самовольное решение, без позиции стороны компании. Там считают, что решение было принято под административным давлением и с серьезным нарушением закона.

Акционеры предприятия заявили о намерении обжаловать решение в международных судебных инстанциях, в частности, в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Укрнефтебурение является вторым по объемам добычи природного газа среди частных предприятий. По оценке аналитиков издания Forbes стоимость компании составляет около 500 млн долларов, доля "Привата" украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в 25% — примерно 125 млн долларов.

В апреле суд арестовал корпоративные права Укрнефтебурения, затем их передали АРМА.

Национализация Укрнафты

Укрнефтебурение является третьим отчужденным в пользу государства активом Коломойского. В ноябре прошлого года к Министерству обороны Украины перешли "Укрнафта" и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод.

Как пояснили в Офисе Президента (ОП), такое решение было принято из-за угрозы нацбезопасности. Обеспечение горючего украинских военных являлось одной из основных причин принудительного перехода Укрнафты и Укртатнафты в собственность государства.

Следует отметить, что Укрнафта после перехода под госконтроль резко нарастила объемы поставок горючего для Вооруженных сил Украины. Потребности военных теперь полностью покрыты.

Напомним, "Укрнафта" планирует нарастить добычу нефти в 2023 году. Европейские и украинские компании заинтересованы в развитии месторождений.

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