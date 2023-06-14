Боротьбу з боржниками в Україні серйозно посилять — що відомо

Гаманець і з грошовими купюрами: Фото: google.com.ua

Український уряд планує радикально боротися із боржниками, встановивши заборони на великі покупки. Також пропонують арештовувати депозити у банках.

Про це йдеться у новому законопроєкті №9363 на Урядовому порталі.

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Покарання для боржників

Згідно із законопроєктом, громадянам з Реєстру боржників заборонять купувати транспорт. Під час купівлі відбуватиметься перевірка покупця і якщо знайдуть його у списках — операцію відхилять.

Громадян заноситимуть до Реєстру боржників у разі появи судового рішення. Зокрема, це можуть бути борги за житлово-комунальні послуги, за несплату аліментів, кредитів. Примітно, що передбачена спрощена процедура судових процесів щодо боргів за комуналку.

У травні банки почали арештовують рахунки, незалежно від суми заборгованості. Українці можуть розблокувати на замороженому рахунку лише 13,4 тис. грн на місяць та користуватися коштами, зокрема, для того, щоб гасити борги.

Нині у законопроєкті містяться норми, коли під арешт потраплятимуть навіть банківські вклади. Банкам у рамках вимог судових виконавців дозволять не продовжувати депозитні контракти, оприлюднювати суму депозитів та відсотків, заморожувати кошти та передавати для погашення заборгованості.

Як наголошує автор ініціативи прем'єр Денис Шмигаль, чинні заходи з примусового виконання судових рішень, що стосуються боргів, застаріли. Новий законопроєкт покликаний осучаснити відповідні процеси з виявлення та стягнення коштів з боржника шляхом цифровізації та оптимізації.

Зростання комунальних боргів

За словами засновника Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, на початок нинішнього року українці накопичили понад 120 млрд гривень боргів за житлово-комунальні послуги. Лише за 2022 рік сума зросла на понад 40 млрд гривень.

Нагадаємо, українські споживачі природного газу під час війни наростили рекордні борги. У зв'язку з цим державна компанія "Нафтогаз України" вирішила звернутися до послуг колекторів.

Також ми писали, що в Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на пошкоджених через війну територіях.