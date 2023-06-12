Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Частина українців платитиме кредити інакше: деталі arrow

Частина українців платитиме кредити інакше: деталі

12 червня 2023 07:38
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кредити в Україні — частині громадян спростили виплату позик
Гроші у банківській касі. Фото: УНІАН
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на пошкоджених через війну територіях.

Про це поінформували у відділі зв'язків з громадськістю Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Читайте також:

Нові вимоги до виплати кредитів

Як зазначили у Мінреінтеграції, йдеться про два законопроєкти, підтримані днями Верховною Радою України (ВРУ) №9051 та №9052.

Згідно з ними, під час воєнного стану та упродовж 30 днів після його завершення діятиме механізм реструктуризації, який буде обов’язковим для переселенців. Діятиме він за наступних умов:

  • у разі, якщо соцдопомога від держави, пенсія, благодійна підтримка у людини та членів її родини стали єдиним джерелом доходу;
  • у випадку, якщо клієнт — батько чи матір багатодітної родини, котрі отримують субсидію на оплату комунальних послуг;
  • у разі, якщо громадянин чи член родини — особа з інвалідністю через війну, а загальний розмір доходу його та членів сім'ї — не більший за дві мінімальні заробітні плати.

Водночас, позичальникам потрібно постійно проживати чи виїхати з території, де тривають, були бойові дії чи були окуповані, не мати протермінованого боргу станом на 23.02.2022 року.

Відповідно до законопроєкту №9051, встановлюється заборона на вимагання протермінованого боргу кредитором чи колекторською компанією під час воєнного стану та упродовж 30 днів після завершення.

Згідно із законопроєктом №9052, доходи позичальників, одержані під час реструктуризації, будуть звільнені від оподаткування.

Нагадаємо, на українському автомобільному ринку спостерігається пожвавлення у сфері продажу транспорту у кредит. Частка від загального числа реалізації авто зросла на 3% з початку 2023 року.

Також ми писали, що заборгованість українців за мікрокредитами з початку 2023 року зросла на сотні мільйонів гривень. Сума взятих позик збільшилася майже на 40%.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB