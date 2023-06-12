Кредити в Україні — частині громадян спростили виплату позик

Гроші у банківській касі. Фото: УНІАН

В Україні спростили умови погашення деяких видів споживчих кредитів. Зміни стосуються виключно внутрішньо переміщених (ВПО) та громадян, які проживають на пошкоджених через війну територіях.

Про це поінформували у відділі зв'язків з громадськістю Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як зазначили у Мінреінтеграції, йдеться про два законопроєкти, підтримані днями Верховною Радою України (ВРУ) №9051 та №9052.

Згідно з ними, під час воєнного стану та упродовж 30 днів після його завершення діятиме механізм реструктуризації, який буде обов’язковим для переселенців. Діятиме він за наступних умов:

у разі, якщо соцдопомога від держави, пенсія, благодійна підтримка у людини та членів її родини стали єдиним джерелом доходу;

у випадку, якщо клієнт — батько чи матір багатодітної родини, котрі отримують субсидію на оплату комунальних послуг;

у разі, якщо громадянин чи член родини — особа з інвалідністю через війну, а загальний розмір доходу його та членів сім'ї — не більший за дві мінімальні заробітні плати.

Водночас, позичальникам потрібно постійно проживати чи виїхати з території, де тривають, були бойові дії чи були окуповані, не мати протермінованого боргу станом на 23.02.2022 року.

Відповідно до законопроєкту №9051, встановлюється заборона на вимагання протермінованого боргу кредитором чи колекторською компанією під час воєнного стану та упродовж 30 днів після завершення.

Згідно із законопроєктом №9052, доходи позичальників, одержані під час реструктуризації, будуть звільнені від оподаткування.

Нагадаємо, на українському автомобільному ринку спостерігається пожвавлення у сфері продажу транспорту у кредит. Частка від загального числа реалізації авто зросла на 3% з початку 2023 року.

Також ми писали, що заборгованість українців за мікрокредитами з початку 2023 року зросла на сотні мільйонів гривень. Сума взятих позик збільшилася майже на 40%.