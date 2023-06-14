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Арест счетов и отказ в покупке авто: как власти планируют бороться с должниками

14 июня 2023 11:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Борьбу с должниками в Украине серьезно усилят — что известно
Кошелек и с денежными купюрами: Фото: google.com.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинское правительство планирует радикально бороться с должниками, установив запреты на крупные покупки. Также предлагают арестовывать депозиты в банках.

Об этом говорится в новом законопроекте №9363 на правительственном портале.

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Наказание для должников

Согласно законопроекту, гражданам из Реестра должников запретят покупать транспорт. При покупке будет проходить проверка покупателя, и если найдут его в списках — сделку отклонят.

Граждан будут заносить в Реестр должников в случае возникновения судебного решения. В частности, это могут быть долги за жилищно-коммунальные услуги, за неуплату алиментов, кредитов. Примечательно, что предусмотрена упрощенная процедура судебных процессов по долгам за коммуналку.

В мае банки начали арестовывать счета, вне зависимости от суммы задолженности. Украинцы могут разблокировать на замороженном счете всего 13,4 тыс. грн в месяц и пользоваться средствами, в том числе для того, чтобы гасить долги.

Сейчас же в законопроекте содержатся нормы, когда под арест будут попадать даже банковские вклады. Банкам в рамках требований судебных исполнителей позволят не продлевать депозитные контракты, обнародовать сумму депозитов и процентов, замораживать средства и передавать для погашения задолженности.

Как отмечает автор инициативы премьер Денис Шмыгаль, действующие меры по принудительному исполнению судебных решений, что касается долгов, устарели. Новый законопроект призван осовременить соответствующие процессы по выявлению и взысканию средств с должника посредством цифровизации и оптимизации.

Рост коммунальных долгов

По словам основателя Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко,на начало нынешнего года украинцы накопили более 120 млрд гривен долгов за жилищно-коммунальные услуги. Только за 2022 год сумма выросла более чем на 40 млрд гривен.

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В этой связи государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Также мы писали, что в Украине упростили условия погашения некоторых видов потребительских кредитов. Изменения касаются исключительно внутренне перемещенных (ВПЛ) и граждан, проживающих на поврежденных из-за войны территориях.

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