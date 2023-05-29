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Держборг України продовжує зростати: у чому причина

29 травня 2023 22:50
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Держборг України продовжує зростати: у чому причина
Перерахунок грошей у руках. Фото: google
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Національний борг України продовжує своє збільшення. У квітні 2023 року він розширився на 4,3 мільярда доларів, основним каталізатором чого стали отримані транші від Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Європейського Союзу.

Про це повідомляє Мінфін.

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До кінця квітня 2023 року загальний борг України, гарантований державою, досяг 4 544,87 мільярда гривень, що еквівалентно 124,28 мільярда доларів.

За квітень цього року, загальна сума боргу збільшилася на 159,92 мільярда гривень у місцевій валюті та на таку саму суму у доларах. З початку 2023 року держборг України збільшився на 471,37 мільярда гривень, або на 12,89 мільярда доларів.

Зростання держборгу зумовлене переважно отриманням Україною у квітні кредитного траншу від МВФ у розмірі 2,7 мільярда євро та 1,5 мільярда євро у формі макрофінансової допомоги від ЄС. Внаслідок цих дій міжнародні резерви України за квітень збільшилися на 12,8% і досягли 35,9 мільярда доларів, що є рекордом за останні 11 років (із серпня 2011 року).

Слід зазначити, що Сполучені Штати у 2023 році обіцяли надати Україні допомогу на суму 9,9 мільярда доларів у формі грантів, а Євросоюз зобов'язався надати 18 мільярдів євро у формі макрофінансової допомоги на пільгових умовах.

Нагадаємо, Європейський Союз розповів про другий транш макрофінансової допомоги з пакета допомоги у 18 млрд євро. Йдеться про платіж у 1,5 млрд євро.

Також ми писали, що представникам української влади та Міжнародного валютного фонду (МВФ) вдалося досягти на рівні персоналу попередніх домовленостей щодо низки питань, що підтримуються чотирирічною угодою про розширене фінансування (EFF). Йдеться про суму 15,6 млрд доларів.

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