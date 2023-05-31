Аварійне відключення електрики: у Міненергетики зробили важливу заяву
У Міністерстві енергетики України прокоментували масштабне аварійне відключення електроенергії вдень 30 травня. Для оперативного вивчення ситуації Державна інспекція енергетичного нагляду створить спеціальну комісію.
Про це інформує пресслужба Міненерго.
Що відомо про відключення світла
Як зазначають у відомстві, результати роботи комісії будуть згодом оприлюднені.
Близько полудня 30 травня виникла надзвичайна ситуація у оператора системи передачі електроенергії, сталася розсинхронізація енергосистеми. У підсумку це призвело до масових аварійних відключень та тимчасового знеструмлення споживачів. Масштабне відключення електрики торкнулося майже двох мільйонів абонентів 12 регіонів: Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Київський (Київ), Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Харківський, Хмельницький, Черкаський.
За інформацією Міненерго, така кількість одночасно знеструмлених абонентів сталася уперше, починаючи з лютого цього року під час відключень електроенергії.
При цьому 30 травня російських обстрілів та влучань в енергоінфраструктуру зафіксовано не було. Також генерація повністю покривала потреби споживачів, відключень не планували.
Чи будуть надалі перебої в електропостачанні
У НЕК "Укренерго" напередодні заявили, що постачання електроенергії споживачам увечері відновили. Диспетчерський центр Укренерго не прогнозував жодних обмежень споживання.
Раніше в компанії попереджали про те, що в Україні влітку можливі повторні перебої в електропостачанні через загрози дефіциту потужності. А після однієї з атак Росії просили українців за можливості у вечірній час економити електроенергію.
Як зазначав голова НЕК Володимир Кудрицький, компанія влітку спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії. Однак, не виключали, що ремонтній кампанії весни-літа поточного року судилося стати однією з найскладніших.
Нагадаємо, внаслідок цього інциденту тимчасові відключення електроенергії сталися в сусідній Молдові.
Також ми писали, що в енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планується збільшити імпорт.