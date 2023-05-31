Аварійне відключення електрики — у Міненергетики зробили важливу заяву

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

У Міністерстві енергетики України прокоментували масштабне аварійне відключення електроенергії вдень 30 травня. Для оперативного вивчення ситуації Державна інспекція енергетичного нагляду створить спеціальну комісію.

Про це інформує пресслужба Міненерго.

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Як зазначають у відомстві, результати роботи комісії будуть згодом оприлюднені.

Близько полудня 30 травня виникла надзвичайна ситуація у оператора системи передачі електроенергії, сталася розсинхронізація енергосистеми. У підсумку це призвело до масових аварійних відключень та тимчасового знеструмлення споживачів. Масштабне відключення електрики торкнулося майже двох мільйонів абонентів 12 регіонів: Вінницький, Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Київський (Київ), Кіровоградський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Харківський, Хмельницький, Черкаський.

За інформацією Міненерго, така кількість одночасно знеструмлених абонентів сталася уперше, починаючи з лютого цього року під час відключень електроенергії.

При цьому 30 травня російських обстрілів та влучань в енергоінфраструктуру зафіксовано не було. Також генерація повністю покривала потреби споживачів, відключень не планували.

Чи будуть надалі перебої в електропостачанні

У НЕК "Укренерго" напередодні заявили, що постачання електроенергії споживачам увечері відновили. Диспетчерський центр Укренерго не прогнозував жодних обмежень споживання.

Раніше в компанії попереджали про те, що в Україні влітку можливі повторні перебої в електропостачанні через загрози дефіциту потужності. А після однієї з атак Росії просили українців за можливості у вечірній час економити електроенергію.

Як зазначав голова НЕК Володимир Кудрицький, компанія влітку спробує нестачу компенсувати нарощенням потужності на теплових електростанціях, а також імпортом електроенергії. Однак, не виключали, що ремонтній кампанії весни-літа поточного року судилося стати однією з найскладніших.

Нагадаємо, внаслідок цього інциденту тимчасові відключення електроенергії сталися в сусідній Молдові.

Також ми писали, що в енергетичному холдингу ДТЕК оцінили можливість віялових відключень електроенергії влітку 2023 року. У цей період планується збільшити імпорт.