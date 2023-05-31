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Аварийное отключение электричества: в Минэнергетики сделали важное заявление

31 мая 2023 10:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Аварийное отключение электричества – в Минэнергетики сделали важное заявление
Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Министерстве энергетики Украины прокомментировали масштабное аварийное отключение электроэнергии днем 30 мая. Для оперативного изучения ситуации Государственная инспекция по энергетическому надзору создаст специальную комиссию.

Об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

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Как отмечают в ведомстве, результаты работы комиссии будут вскоре обнародованы.

Около полудня 30 мая возникла чрезвычайная ситуация у оператора системы передачи электроэнергии, произошла рассинхронизация энергосистемы. В итоге это привело к массовым аварийным отключениям и временному обесточиванию потребителей. Масштабное отключение электричества затронуло почти два миллиона абонентов 12 регионов: Винницкий, Днепропетровский, Донецкий, Запорожский, Киевский (Киев), Кировоградский, Николаевский, Одесский, Полтавский, Харьковский, Хмельницкий, Черкасский.

По информации Минэнерго, такое количество одновременно обесточенных абонентов произошло впервые, начиная с февраля этого года.

При этом 30 мая российские обстрелы и попадания в энергоинфраструктуру зафиксированы не были. Также генерация полностью покрывала потребности потребителей, отключений не планировалось.

Будут ли в дальнейшем перебои в электроснабжении

В НЭК "Укрэнерго" накануне заявили, что поставки электроэнергии потребителям вечером возобновили. Диспетчерский центр Укрэнерго не прогнозировал никаких ограничений потребления.

Ранее в компании предупреждали о том, что в Украине летом возможны повторные перебои в электроснабжении из-за угроз дефицита мощности. А после одной из атак России просили украинцев по возможности в вечернее время экономить электроэнергию.

Как отмечал глава НЭК Владимир Кудрицкий, компания летом попытается нехватку компенсировать наращиванием мощности на тепловых электростанциях, а также импортом электроэнергии. Однако не исключали, что ремонтной кампании весны-лета текущего года суждено было стать одной из самых сложных.

Напомним, в результате этого инцидента временные отключения электроэнергии произошли в соседней Молдове.

Также мы писали, что в энергетическом холдинге ДТЭК оценили возможность веерных отключений электроэнергии летом 2023 года. В этот период планируется увеличить импорт.

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