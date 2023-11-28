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Автогаз дорожает — как власть готовится к форс-мажорным ситуациям

28 ноября 2023 21:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кризис с автогазом — власть усилит энергобезопасность в 2024 году
Заправка авто. Фото: zprz.city
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Верховной Раде считают, что сложная ситуация на топливном рынке Украины из-за блокировки границы с Польшей вскоре должна стабилизироваться. Власти готовятся к форс-мажорным ситуациям.

Об этом рассказал член комитета по энергетике ВРУ Сергей Нагорняк во время общенационального телемарафона.

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Углубление кризиса на рынке горючего

Хоть рост цен на автомобильный газ в связи с последними событиями на украинско-польской границе говорит об углублении негативных тенденций, представитель Верховной Рады утверждает, что кризис не будет длиться вечно.

Сейчас сложность в том, что подавляющее большинство горючего в Украину попадает из-за границы, а объемы собственного производства невелики.

"Тысячи автомобилей заблокированы на польской границе, в этой очереди стоят автомобили с горючим. Мы понимаем, что есть определенный дефицит газа. С бензином и дизелем ситуация, к счастью, стабильная, а вот с газом фиксируем дефицит и подорожание", — сообщил он.

Усиление энергобезопасности страны

В то же время член комитета по вопросам энергетики отметил, что власти готовятся повысить уровень энергетической безопасности Украины.

Этому свидетельство — принятие парламентом 21 ноября закона № 9024-д "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов".

"В скором времени начнет действовать закон о минимальных запасах нефти и нефтепродуктов. Мы надеемся, что в следующем году у нас будут большие запасы газа, нефти, бензина, чтобы мы могли более стабильно проходить такие форс-мажорные ситуации", — подчеркнул он.

В связи с этим будут реализованы мероприятия, позволяющие организовать непрерывные поставки нефти и нефтепродуктов на украинский внутренний рынок для формирования определенных запасов. Такие действия позволят поддерживать рынок горючего в случае возникновения кризисных ситуаций, в частности, на мировом рынке нефти.

Проект закона "О минимальных запасах нефти и нефтепродуктов" 27 ноября направлен на подпись президенту.

Сколько сейчас стоит автогаз

По данным сайта Auto.ria, во вторник, 28 ноября сжиженный газ стоит в среднем 36,53 грн/л (+0,48 грн).

 

цена на автогаз
Источник: Auto.ria

Что еще стоит знать

Напомним, по мнению экспертов, проблемная ситуация с автомобильным газом в Украине из-за блокирования границы с Польшей может разрешиться в декабре 2023 года. Однако существует угроза усложнения поставок в случае блокады другими странами.

Также мы писали, что блокирование границы польскими перевозчиками нанесло украинской экономике ущерб на сотни миллионов евро. Страдают разные отрасли.

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