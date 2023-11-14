Цены на автогаз в Украине могут измениться — прогноз до конца года

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Эксперты рассказали, чего ожидать на украинском топливном рынке до конца 2023 года, в частности, учитывая блокаду польскими перевозчиками границы. Прогнозируют, что дефицита горючего не будет.

Об этом сообщил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

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Эксперт считает, что повторения сценария, который был весной прошлого года, не последует. Сейчас у поставщиков горючего есть целый ряд направлений поставок, а также мощный транспортный парк. К тому же отсутствует эффект неожиданности. Возможны локальные проблемы, но глобальной разбалансировки рынка при текущих условиях не будет.

"Я полностью исключаю повторение сценария, который был весной 2022 года. Тогда для нас все было неожиданным, все впервые. Никто не знал, куда ехать, на чем ехать, к кому ехать, не было ни контрактов, ни контактов", — объяснил он.

Ценовая ситуация

Эксперт отметил, что прогнозировать ценовые изменения до конца текущего года сложно. Назвал "смелым" прогноз Национального банка о том, что стоимость нефти на мировом рынке стабилизируется и горючее больше не будет дорожать. Он считает, что многое зависит от отдельных игроков. Особенно речь идет о Саудовской Аравии и России, которые снизили уровень добычи и цена выросла.

"Фактически цена рынка зависит от решения отдельных стран. Как можно предположить, что им придет в голову в следующем году? Поэтому никто на долгосрочную перспективу не прогнозирует ситуацию с нефтью", — считает он.

Сейчас, по его мнению, ситуация стабильная, снижаются закупочные цены, есть потенциал для падения цен в рознице, однако для этого нужно, чтобы низкая цена продержалась несколько недель или месяц. Так рынок наполнится более дешевым горючим, что отразится на АЗС.

По прогнозу Куюна, роста стоимости бензина и дизельного топлива не будет, возможно снижение. В то же время ситуация со сжиженным газом остается сложной из-за проблем на границе с Польшей.

"Не исключаю, что цена может составить 35 грн за литр. Сегодня она на отметке около 32 грн. Ситуация очень неприятна для потребителей этого топлива: если пересчитать, то видим, что газ, несмотря на высокую цену, с экономической точки зрения остается привлекательным", — добавил эксперт.

По данным издания enkorr, поскольку в Украине сейчас наблюдается сложная ситуация с импортными поставками автогаза в страну. Это привело к случаям отсутствия газа на ряде автозаправочных комплексов в разных областях. Отсутствие автогаза зафиксировано в Полтавской, Киевской и Харьковской областях. Есть проблемы в Кировоградской, Черниговской и Донецкой областях.

Что еще стоит знать

Напомним, на украинских автозаправочных станциях снова обновили стоимость горючего. Во вторник, 14 ноября, на автозаправочных станциях Украины снова выросла стоимость сжиженного автомобильного газа.

В Государственной налоговой службе (ГНС) обнародовали статистику уплаты налогов сетями АЗС. Некоторые из них имеют налоговую эффективность, равную 0%.