Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі arrow

Автоматичний перерахунок пенсій у квітні: в уряді розповіли деталі

29 березня 2023 08:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Пенсії в Україні — кому буде здійснено автоматичний перерахунок у квітні
Він стосуватиметься працюючих пенсіонерів
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В українському уряді розповіли про те, що 1 квітня поточного року в країні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для ще однієї категорії громадян. Він стосуватиметься працюючих пенсіонерів, з урахуванням підвищеного трудового стажу.

Про деталі перерахунку виплат розповів голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль на урядовому засіданні.

Читайте також:

Деталі квітневого перерахунку

За словами голови Кабміну, квітневе підвищення пенсійних виплат торкнеться 600 тисяч громадян.

"У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців", — повідомив він.

Підвищення залежатиме від того, який стаж має пенсіонер та співвідношення його зарплати і середньої зарплатні по країні, яка обчислюється для обліку пенсій.

Інші підвищення пенсій

Прем'єр нагадав, що за підсумком березневої індексації у близько 10 млн пенсіонерів виплати були підвищені майже на 20%. У середньому сума підвищення становила близько 600 грн.

"Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5,2 тис. грн", — заявив глава уряду.

Він зауважив, що пенсії військовим пенсіонерам та ліквідаторам чорнобильської аварії зросли на понад 1 тис. грн.

Також не скасували цьогоріч додаткові доплати пенсіонерам за віком, ініційовані президентом.

"Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує", — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

09:21​​​УПЦ МП звільняє Нижню Лавру: що відбувається

09:13 Чому для України важливо утримувати Бахмут: Зеленський навів аргументи

09:04 ​​​​​​​Байден вперше відреагував на ідею кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі

09:01 Дружина Ярмоленка розповіла про перехід сім'ї на українську

08:53Зеленський запросив лідера Китаю відвідати Україну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

08:42 Росіяни били по Херсонщині з авіації та артилерією: в ОВА розповіли про наслідки

08:28 "Виграємо всі інші матчі": тренер збірної Іспанії про поразку в Шотландії

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

08:22 ​​​​​​​Україна має дані росіян, які незаконно всиновили викрадених українських дітей, — Верещук

Новина з відео

08:47 ​​​​​​​В Чечні сталася стрілянина: кадировці заявляють про ліквідацію двох терористів

Новина з відео

08:23 У грузинському Батумі пронісся руйнівний ураган: загинула людина

Новина з відео

07:29 В окупованому Мелітополі прогриміли потужні вибухи

Новина з відео

22:28 Візит Зеленського на Сумщину: Президент підбив підсумки

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:42 Гурт KAZKA повідомив, коли прибере літеру Z з назви: до чого тут Зеленський

Новина з відео

17:00 Затонув румунський човен: одеські прикордонники врятували людину

Новина з відео

14:54 Зеленський вручив Охтирці відзнаку міста-героя

Новина з відео

14:40В Одесі дерево впало на жінку: в якому стані постраждала

Новина з відео

14:40 Анатолій Анатоліч з дружиною зворушливо привітали молодшу доньку з днем народження

06:10Загроза демократії: закони про іноземних агентів ширяться світом

Ексклюзив

20:30П’ять порад, які допоможуть зосередитись на позитивних думках

Ексклюзив

20:00Працевлаштування під час війни: чи планують одесити змінювати свої професії

Ексклюзив

18:42Розкачування човна: чи вдасться рф відкрити "другий фронт"

17:10Ізраїльський майдан: перша перемога громадянського суспільства

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

16:30Скорочене меню, черги та зростання цін: в Одесі відкрили McDonald's

Ексклюзив

12:35Екологічний та сучасний: в Одесі презентували макет ЕХРО-2030

Ексклюзив

10:02Ядерні плани путіна: чи зупинять росію Радбез ООН та заяви Китаю

Новина з фото

06:45Від фріка до оскароносної зірки в сукні: як змінилась Леді Гага за 37 років

Ексклюзив

06:10Ірпінь починає масштабну відбудову міста через рік після деокупації: великий репортаж

Актуальне по темі

None 29 Березень 09:22

​​​УПЦ МП звільняє Нижню Лавру: що відбувається

None 29 Березень 09:13

Чому для України важливо утримувати Бахмут: Зеленський навів аргументи

None 29 Березень 09:05

​​​​​​​Байден вперше відреагував на ідею кремля розмістити ядерну зброю в Білорусі

None 29 Березень 09:00

Дружина Ярмоленка розповіла про перехід сім'ї на українську

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB