Пенсії в Україні — кому буде здійснено автоматичний перерахунок у квітні

Він стосуватиметься працюючих пенсіонерів

В українському уряді розповіли про те, що 1 квітня поточного року в країні відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для ще однієї категорії громадян. Він стосуватиметься працюючих пенсіонерів, з урахуванням підвищеного трудового стажу.

Про деталі перерахунку виплат розповів голова Кабінету міністрів Денис Шмигаль на урядовому засіданні.

Деталі квітневого перерахунку

За словами голови Кабміну, квітневе підвищення пенсійних виплат торкнеться 600 тисяч громадян.

"У квітні буде здійснено автоматичний перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів, з урахуванням збільшеного трудового стажу. Таке підвищення торкнеться близько 600 тисяч українців", — повідомив він.

Підвищення залежатиме від того, який стаж має пенсіонер та співвідношення його зарплати і середньої зарплатні по країні, яка обчислюється для обліку пенсій.

Інші підвищення пенсій

Прем'єр нагадав, що за підсумком березневої індексації у близько 10 млн пенсіонерів виплати були підвищені майже на 20%. У середньому сума підвищення становила близько 600 грн.

"Тепер середній розмір пенсії в Україні складає 5,2 тис. грн", — заявив глава уряду.

Він зауважив, що пенсії військовим пенсіонерам та ліквідаторам чорнобильської аварії зросли на понад 1 тис. грн.

Також не скасували цьогоріч додаткові доплати пенсіонерам за віком, ініційовані президентом.

"Розуміємо, що громадяни пенсійного віку потребують особливої підтримки під час війни. Тому знайшли ресурси, проіндексували пенсії, продовжили доплати, надаємо субсидії та пільги, допомагаємо всім, хто цього потребує", — додав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, на виплати пенсій цього року витратять близько 700 мільярдів гривень. В уряді заявили, що грошей має бути достатньо для гарантування пенсійних виплат, здійснення індексації у березні 2023 року.

Також ми писали, що у Пенсійному фонді оприлюднили інформацію про те, хто серед українців отримує найвищі пенсії. Зокрема, 15 тисяч гривень у середньому платять колишнім народним депутатам.