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Автоматический перерасчет пенсий в апреле: в правительстве рассказали детали

29 марта 2023 08:34
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Пенсии в Украине — кому будет произведен автоматический пересчет в апреле
Он будет касаться работающих пенсионеров
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В украинском правительстве рассказали, что 1 апреля текущего года в стране состоится автоматический перерасчет пенсий для еще одной категории граждан. Он будет касаться работающих пенсионеров с учетом повышенного трудового стажа.

О деталях перерасчета выплат рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль на правительственном заседании.

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Детали апрельского пересчета

По словам главы Кабмина, апрельское повышение пенсионных выплат коснется 600 тысяч граждан.

"В апреле будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев", — сообщил он.

Повышение зависит от того, какой стаж имеет пенсионер и соотношение его зарплаты и средней зарплаты по стране, которая исчисляется для учета пенсий.

Другие повышения пенсий

Премьер напомнил, что по итогам мартовской индексации для около 10 млн пенсионеров выплаты были повышены почти на 20%. В среднем сумма повышения составила около 600 грн.

"Сейчас средний размер пенсии в Украине составляет 5,2 тыс. грн", — заявил глава правительства.

Он отметил, что пенсии военным пенсионерам и ликвидаторам чернобыльской аварии выросли более чем на 1 тыс. грн.

Также не отменили дополнительные доплаты пенсионерам по возрасту, инициированные президентом.

"Понимаем, что граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому нашли ресурсы, проиндексировали пенсии, продлили доплаты, предоставляем субсидии и льготы, помогаем всем, кто в этом нуждается", — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тыс. грн в среднем платят бывшим народным депутатам.

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