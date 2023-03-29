Пенсии в Украине — кому будет произведен автоматический пересчет в апреле

Он будет касаться работающих пенсионеров

В украинском правительстве рассказали, что 1 апреля текущего года в стране состоится автоматический перерасчет пенсий для еще одной категории граждан. Он будет касаться работающих пенсионеров с учетом повышенного трудового стажа.

О деталях перерасчета выплат рассказал глава Кабинета министров Денис Шмыгаль на правительственном заседании.

Детали апрельского пересчета

По словам главы Кабмина, апрельское повышение пенсионных выплат коснется 600 тысяч граждан.

"В апреле будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тысяч украинцев", — сообщил он.

Повышение зависит от того, какой стаж имеет пенсионер и соотношение его зарплаты и средней зарплаты по стране, которая исчисляется для учета пенсий.

Другие повышения пенсий

Премьер напомнил, что по итогам мартовской индексации для около 10 млн пенсионеров выплаты были повышены почти на 20%. В среднем сумма повышения составила около 600 грн.

"Сейчас средний размер пенсии в Украине составляет 5,2 тыс. грн", — заявил глава правительства.

Он отметил, что пенсии военным пенсионерам и ликвидаторам чернобыльской аварии выросли более чем на 1 тыс. грн.

Также не отменили дополнительные доплаты пенсионерам по возрасту, инициированные президентом.

"Понимаем, что граждане пенсионного возраста нуждаются в особой поддержке во время войны. Поэтому нашли ресурсы, проиндексировали пенсии, продлили доплаты, предоставляем субсидии и льготы, помогаем всем, кто в этом нуждается", — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, на выплаты пенсий в этом году потратят около 700 миллиардов гривен. В правительстве заявили, что денег должно быть достаточно для обеспечения пенсионных выплат, осуществления индексации в марте 2023 года.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде обнародовали информацию о том, кто среди украинцев получает самые высокие пенсии. В частности, 15 тыс. грн в среднем платят бывшим народным депутатам.