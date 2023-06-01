АЗС оновили ціни на пальне — скільки коштує бензин 1 червня

Заправка автомобіля на АЗС. Фото: Freepik

В Україні минулого місяця змінилися ціни на пальне на автомобільних заправних станціях. Зокрема, всі види бензинів та дизельне паливо подешевшали, автомобільний газ подорожчав.

Про це повідомляє "Консалтингова група А-95", оприлюднивши дані моніторингу.

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Так, у травні найвідчутніше знизилися ціни на дизпаливо — на 4,9%, вартість бензину впала на 3,2%. Водночас автогаз подорожчав на 0,8%.

Джерело: Консалтингова група А-95

Ціни на пальне 1 червня

За даними порталу Аuto.ria, роздрібні середні ціни на бензин та дизельне паливо 1 червня 2023 року не змінилися проти попереднього торгового дня.

Роздрібні ціни на АЗС у середньому по країні такі:

бензин А-95 — 44,03 гривні за літр;

преміальний А-95 — 46,92 гривні за літр;

бензин А-92 — 42,88 гривні за літр;

дизельне паливо — 42,73 гривні за літр;

автогаз — 21,20 гривні за літр.

Прогнози щодо цін

Раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.

Натомість в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку з нинішніх 7% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

Нагадаємо, українські аграрії закликають владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю.

Також ми писали, що на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.