Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow АЗС оновили ціни на пальне: скільки коштує бензин, дизель та газ 1 червня arrow

АЗС оновили ціни на пальне: скільки коштує бензин, дизель та газ 1 червня

1 червня 2023 09:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
АЗС оновили ціни на пальне — скільки коштує бензин 1 червня
Заправка автомобіля на АЗС. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні минулого місяця змінилися ціни на пальне на автомобільних заправних станціях. Зокрема, всі види бензинів та дизельне паливо подешевшали, автомобільний газ подорожчав.

Про це повідомляє "Консалтингова група А-95", оприлюднивши дані моніторингу.

Читайте також:

Як змінилися ціни на АЗС

Так, у травні найвідчутніше знизилися ціни на дизпаливо — на 4,9%, вартість бензину впала на 3,2%. Водночас автогаз подорожчав на 0,8%.

бензин

Джерело: Консалтингова група А-95

Ціни на пальне 1 червня

За даними порталу Аuto.ria, роздрібні середні ціни на бензин та дизельне паливо 1 червня 2023 року не змінилися проти попереднього торгового дня.

Роздрібні ціни на АЗС у середньому по країні такі:

  • бензин А-95 — 44,03 гривні за літр;
  • преміальний А-95 — 46,92 гривні за літр;
  • бензин А-92 — 42,88 гривні за літр;
  • дизельне паливо — 42,73 гривні за літр;
  • автогаз — 21,20 гривні за літр.

Прогнози щодо цін

Раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.

Натомість в Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку з нинішніх 7% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.

Нагадаємо, українські аграрії закликають владу не поспішати зі скасуванням податкових пільг на пальне. Таке рішення підвищить вартість бензину та дизпалива саме в період збору врожаю.

Також ми писали, що на українському ринку пального почнуться масштабні перевірки. Заходи пов'язані з унеможливленням потрапляння ресурсу російського походження.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB