АЗС обновили цены на топливо — сколько стоит бензин 1 июня

АЗС обновили цены на топливо: сколько стоит бензин, дизель и газ 1 июня
В Украине в прошлом месяце изменились цены на топливо на автомобильных заправочных станциях. В частности, все виды бензинов и дизельное топливо подешевели, автомобильный газ подорожал.
Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95", обнародовав данные мониторинга.
Как изменились цены на АЗС
Так, в мае наиболее ощутимо снизились цены на дизтопливо — на 4,9%, стоимость бензина упала на 3,2%. В то же время автогаз подорожал на 0,8%.
Источник: Консалтинговая группа А-95
Цены на топливо 1 июня
По данным портала Аuto.ria, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо 1 июня 2023 года не изменились против предыдущего торгового дня.
Розничные цены на АЗС в среднем по стране таковы:
- бензин А-95 — 44,03 гривны за литр;
- премиальный А-95 — 46,92 гривны за литр;
- бензин А-92 — 42,88 гривны за литр;
- дизельное топливо — 42,73 гривны за литр;
- автогаз — 21,20 гривны за литр.
Прогнозы по ценам
Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.
В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога с нынешних 7% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.
Напомним, украинские аграрии призывают власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.
Также мы писали, что на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с невозможностью попадания ресурса российского происхождения.