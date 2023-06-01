АЗС обновили цены на топливо — сколько стоит бензин 1 июня

Заправка автомобиля в АЗС. Фото: Freepik

В Украине в прошлом месяце изменились цены на топливо на автомобильных заправочных станциях. В частности, все виды бензинов и дизельное топливо подешевели, автомобильный газ подорожал.

Об этом сообщает "Консалтинговая группа А-95", обнародовав данные мониторинга.

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Так, в мае наиболее ощутимо снизились цены на дизтопливо — на 4,9%, стоимость бензина упала на 3,2%. В то же время автогаз подорожал на 0,8%.

Источник: Консалтинговая группа А-95

Цены на топливо 1 июня

По данным портала Аuto.ria, средние розничные цены на бензин и дизельное топливо 1 июня 2023 года не изменились против предыдущего торгового дня.

Розничные цены на АЗС в среднем по стране таковы:

бензин А-95 — 44,03 гривны за литр;

премиальный А-95 — 46,92 гривны за литр;

бензин А-92 — 42,88 гривны за литр;

дизельное топливо — 42,73 гривны за литр;

автогаз — 21,20 гривны за литр.

Прогнозы по ценам

Ранее глава профильного парламентского комитета Даниил Гетманцев заявил, что в Украине с 1 июля 2023 года налог на добавленную стоимость (НДС) на горючее вернут на довоенные ставки, которые были на уровне 20%. Он считает, что решение о его понижении в начале войны было ошибочным.

В Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов считают, что в Украине анонсированный властями рост налога с нынешних 7% спровоцирует негативные последствия для населения. Так, ожидается существенный рост цен на продукты и ухудшение качества бензина.

Напомним, украинские аграрии призывают власти не спешить с отменой налоговых льгот на горючее. Такое решение повысит стоимость бензина и дизтоплива в период сбора урожая.

Также мы писали, что на украинском рынке горючего начнутся масштабные проверки. Меры связаны с невозможностью попадания ресурса российского происхождения.