Ціни на пальне — у НБУ дали прогноз на цей рік

Заправка автомобіля на АЗС. Фото: Freepik

В Україні на паливному ринку цінове затишшя спостерігатиметься до липня 2023 року. Після чого вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Такий прогноз міститься в Інфляційному звіті Національного банку України (НБУ) за квітень 2023 року.

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Що буде з цінами на пальне

Як зазначають у НБУ, цього року пальне в Україні дорожчатиме через повернення податків на довоєнний рівень. Проте надалі ціни мають стабілізуватися.

Так, на початку року темпи подорожчання пального значно зменшилися (до 27,9% р/р у березні) під впливом падіння світових цін на нафту, значних запасів, накопичених бізнесом та населенням, скорочення попиту в умовах зменшення дефіциту е/е та теплої погоди.

"Стабілізація цін на пальне сприяла зниженню темпів подорожчання транспортних послуг, а також послабленню тиску цієї компоненти на ІСЦ через вторинні ефекти", — пишуть фахівці.

За прогнозом, у червні ціни на пальне можуть просісти, та з липня відновиться зростання.

Це відображатиме вплив порівняльної бази через паливну кризу минулої весни та податкових змін, зокрема торішнє скасування акцизів та зниження ставки ПДВ, відновлення довоєнного оподаткування пального з цього липня.

"Надалі ціни на пальне стабілізуються завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту, а, починаючи з 2024 року, паливна компонента сприятиме гальмуванню загальної інфляції, як напряму, так і через вторинні ефекти", — прогнозують в НБУ.

У Нацбанку очікують ефекту перенесення вартості пального на ціни інших товарів та послуг. Ціновий тиск посилиться, зросте вартість транспортних послуг.

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Нагадаємо, раніше очільник профільного парламентського комітету Данило Гетманцев заявив, що в Україні з 1 липня 2023 року податок на додану вартість (ПДВ) на пальне повернуть на довоєнні ставки, які були на рівні 20%. Він вважає, що рішення про його зниження на початку війни було помилковим.

В Асоціації операторів ринку нафтопродуктів вважають, що в Україні анонсоване владою зростання податку на додану вартість на пальне з нинішніх 7% до 20% спровокує негативні наслідки для населення. Так, очікується суттєве зростання цін на продукти та погіршення якості бензину.