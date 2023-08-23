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АЗС підвищили ціни на пальне: яка ситуація на ринку 23 серпня

23 серпня 2023 08:18
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 23 серпня — на АЗС дорожчає пальне
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У середу, 23 серпня, на українському паливному ринку дещо зросли ціни на найбільших автозаправних станціях. Найбільше подорожчав бензин марки А-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на портал Auto.ria.

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За даними моніторингу, 23 серпня в Україні змінилась середня вартість практично усіх видів бензинів та дизелю. Не змінилась лише ціна на бренд "Євро-95". У середньому таке пальне коштує 54,69 грн/л. Тиждень тому його в середньому продавали за 54,28 грн/л.

Середня вартість бензину А-95 зараз на АЗС — 52,47 грн/л. За день вартість зросла лише одну копійку. 16 серпня коштував 52,14 грн/л.

Ціни на дизельне пальне підвищились до 51,96 грн/л, що більше на одну копійку. Тиждень тому торгувався у середньому за 51,64 грн/л.

Середня ціна на бензин А-92 зросла до 49,99 грн/л, що більше на три копійки. Сім днів тому його продавали за 49,25 грн/л.

Автомобільний газ теж змінився у вартості, коштує 23,67 грн/л, додавши дві копійки.

 

ціни на бензин
Джерело: Auto.ria

23 серпня найвищі ціни на бензини А-95+ та А-95 пропонує мережа АЗС SOCAR — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л відповідно. Найнижчі ціни на А-95+ у мережі БРСМ-Нафта — 49,81 грн/л.

Найдорожче А-92 продають на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а найдешевше — на "Кворум" — за 46,97 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче коштує у мережі SOCAR — 55,99 грн/л, а найдешевше продають на заправках "Фактор" — за 47,50 грн/л.

На популярних АЗС ціни 23 серпня такі:

 

ціни на АЗС
Джерело: Auto.ria

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Нагадаємо, у Держмитній службі розповіли про набрання законної сили нових ставок акцизного податку та податку на додану вартість (ПДВ) на деякі види палива. Йдеться про норми закону №2618-ІХ (від 21 вересня 2022 року).

Також ми повідомляли, що на автозаправках дорожчає бензин та дизельне пальне уроздріб. Зростають ціни в економ- та середньому сегментах.

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