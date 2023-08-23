Цены на бензин 23 августа — на АЗС дорожает топливо

Автозаправочная станция. Фото: google.com

В среду, 23 августа, на украинском топливном рынке несколько выросли цены на крупнейших автозаправочных станциях. Больше всего подорожал бензин марки А-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на портал Auto.ria.

Читайте также:

Сколько стоит топливо в стране

По данным мониторинга, 23 августа в Украине изменилась средняя стоимость практически всех видов бензинов и дизеля. Не изменилась только цена на бренд Евро-95. В среднем такое горючее стоит 54,69 грн/л. Неделю назад его в среднем продавали за 54,28 грн/л.

Средняя стоимость бензина А-95 сейчас на АЗС — 52,47 грн/л. За день стоимость выросла только одну копейку. 16 августа стоил 52,14 грн/л.

Цены на дизельное топливо повысились до 51,96 грн/л, что больше на одну копейку. Неделю назад торговался в среднем за 51,64 грн/л.

Средняя цена на бензин А-92 выросла до 49,99 грн/л, что больше на три копейки. Семь дней назад его продавали по 49,25 грн/л.

Автомобильный газ тоже изменился в стоимости, стоит 23,67 грн/л, прибавив две копейки.

Источник: Auto.ria

23 августа самые высокие цены на бензины А-95+ и А-95 предлагает сеть АЗС SOCAR — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л соответственно. Самые низкие цены на А-95+ в сети БРСМ-Нефть — 49,81 грн/л.

Дороже всего А-92 продают на АЗС KLO — 52,18 грн/л, а дешевле всего — на "Кворум" — за 46,97 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего стоит в сети SOCAR — 55,99 грн/л, а дешевле всего продают на заправках "Фактор" — за 47,50 грн/л.

На популярных АЗС цены 23 августа таковы:

Источник: Auto.ria

Больше о топливе

Напомним, в Гостаможной службе рассказали о вступлении в законную силу новых ставок акцизного налога и налога на добавленную стоимость (НДС) на некоторые виды топлива. Речь идет о нормах закона №2618-ІХ (от 21 сентября 2022 года).

Также мы сообщали, что на автозаправках дорожает бензин и дизельное топливо в розницу. Растут цены в эконом- и среднем сегментах.