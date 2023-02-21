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Банк HSBC втратив сотні мільйонів євро через вихід з ринку рф, — Reuters

21 лютого 2023 11:08
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Банк HSBC втратив сотні мільйонів євро через вихід з російського ринку — що відомо
Фінустанова зазнала збитків через очікування схвалення угоди
lis.jpg - Ксенія Лисновська

Найбільша європейська фінустанова HSBC планує завершити продаж свого бізнесу в росії в першій половині поточного року. Фінустанова зазнала 300 мільйонів доларів збитків у зв'язку з очікуванням схвалення угоди.  

Це випливає з річних результатів банку, повідомляє агенція Reuters.

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Деталі виходу з ринку євробанку

У липні 2022 року HSBC вирішив продати підрозділ місцевому кредитору Експобанку. Угоду мали схвалити російський уряд та регулюючі органи, однак у міністерстві фінансів заявили, що росія заблокує продаж бізнесу іноземних банків.

Зараз угода все ще очікує на схвалення регулюючих органів, і на якому етапі цей процес — невідомо.

Reuters нагадує, що багато транснаціональних корпорацій залишили російський ринок після вторгнення в Україну в лютому минулого року, проте банки робили це повільніше через російське законодавство.

Перед вторгненням росії у HSBC працювало близько 200 осіб.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Європейському Союзі планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків. Серед них — Альфа-банк.

Також ми писали, що в Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів зацікавилися роботою банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) щодо її бізнесу в росії. Фахівці відомства розпочали перевірку.

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