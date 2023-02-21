Банк HSBC втратив сотні мільйонів євро через вихід з російського ринку — що відомо

Банк HSBC втратив сотні мільйонів євро через вихід з ринку рф, — Reuters
Найбільша європейська фінустанова HSBC планує завершити продаж свого бізнесу в росії в першій половині поточного року. Фінустанова зазнала 300 мільйонів доларів збитків у зв'язку з очікуванням схвалення угоди.
Це випливає з річних результатів банку, повідомляє агенція Reuters.
-
В колишньої нареченої Володимира Кличка помер брат: йому було лише 28 років
-
Кремль розробив план "лагідного" захоплення Білорусі: ЗМІ оприлюднили подробиці
-
В Маріуполі люди годинами стоять в черзі, аби отримати тарілку каші, — Андрющенко
-
Одеський санаторій Чкалова передали до національної агенції із запобігання корупції
-
Київський метрополітен планує отримати 50 наскрізних вагонів: коли це станеться
-
Бред Пітт познайомив свою нову дівчину з дітьми
-
Коригувальник російських ударів по Харкову отримав 15 років в'язниці
-
Озвучено співвідношення артилерійських ударів росіян і ЗСУ
-
Новий сюрприз у Лізі чемпіонів: "Наполі" спробує обіграти "Айнтрахт" у Франкфурті
-
Показував окупантам дорогу на Київ: СБУ затримала старосту села на Київщині
Деталі виходу з ринку євробанку
У липні 2022 року HSBC вирішив продати підрозділ місцевому кредитору Експобанку. Угоду мали схвалити російський уряд та регулюючі органи, однак у міністерстві фінансів заявили, що росія заблокує продаж бізнесу іноземних банків.
Зараз угода все ще очікує на схвалення регулюючих органів, і на якому етапі цей процес — невідомо.
Reuters нагадує, що багато транснаціональних корпорацій залишили російський ринок після вторгнення в Україну в лютому минулого року, проте банки робили це повільніше через російське законодавство.
Перед вторгненням росії у HSBC працювало близько 200 осіб.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Європейському Союзі планують запровадити санкції проти чотирьох російських банків. Серед них — Альфа-банк.
Також ми писали, що в Управлінні з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів Сполучених Штатів зацікавилися роботою банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) щодо її бізнесу в росії. Фахівці відомства розпочали перевірку.