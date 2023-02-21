Банк HSBC потерял сотни миллионов евро из-за выхода с российского рынка — что известно

Банк HSBC потерял сотни миллионов евро из-за выхода с рынка рф, — Reuters
Крупнейшее европейское финучреждение HSBC планирует завершить продажу своего бизнеса в россии в первой половине текущего года. Финучреждение понесло 300 миллионов долларов убытков в связи с ожиданием одобрения сделки.
Это следует из годовых результатов банка, сообщает агентство Reuters.
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Детали выхода с рынка евробанка
В июле 2022 года HSBC решило продать подразделение местному кредитору Экспобанку. Соглашение должны были одобрить российское правительство и регулирующие органы, однако в министерстве финансов заявили, что россия заблокирует продажу бизнеса иностранных банков.
Сейчас соглашение все еще ожидает одобрения регулирующих органов, и на каком этапе этот процесс — неизвестно.
Reuters напоминает, что многие транснациональные корпорации покинули российский рынок после вторжения в Украину в феврале прошлого года, однако банки делали это медленнее из-за российского законодательства.
Перед вторжением россии в HSBC работало около 200 человек.
Что еще стоит знать
Напомним, в Европейском Союзе планируют ввести санкции против четырех российских банков. Среди них — Альфа-банк.
Также мы писали, что в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов заинтересовались работой банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по ее бизнесу в россии. Специалисты ведомства приступили к проверке.