Банк HSBC потерял сотни миллионов евро из-за выхода с российского рынка — что известно

Финучреждение понесло убытки из-за ожидания одобрения соглашения

Крупнейшее европейское финучреждение HSBC планирует завершить продажу своего бизнеса в россии в первой половине текущего года. Финучреждение понесло 300 миллионов долларов убытков в связи с ожиданием одобрения сделки.

Это следует из годовых результатов банка, сообщает агентство Reuters.

Детали выхода с рынка евробанка

В июле 2022 года HSBC решило продать подразделение местному кредитору Экспобанку. Соглашение должны были одобрить российское правительство и регулирующие органы, однако в министерстве финансов заявили, что россия заблокирует продажу бизнеса иностранных банков.

Сейчас соглашение все еще ожидает одобрения регулирующих органов, и на каком этапе этот процесс — неизвестно.

Reuters напоминает, что многие транснациональные корпорации покинули российский рынок после вторжения в Украину в феврале прошлого года, однако банки делали это медленнее из-за российского законодательства.

Перед вторжением россии в HSBC работало около 200 человек.

Что еще стоит знать

Напомним, в Европейском Союзе планируют ввести санкции против четырех российских банков. Среди них — Альфа-банк.

Также мы писали, что в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов Соединенных Штатов заинтересовались работой банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по ее бизнесу в россии. Специалисты ведомства приступили к проверке.