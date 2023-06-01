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Банки оновили валютний курс: скільки коштує долар 1 червня

1 червня 2023 08:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Банки оновили курс — скільки коштує долар 1 червня
Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У четвер, 1 червня, на готівковому ринку спостерігається незначне коливання курсу долара. Деякі українські банки виставили курс у купівлі та продажу на кілька копійок дешевше, ніж було попереднього банківського дня.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс валют 1 червня

Зараз середній курс американської валюти у банках у купівлі становить 37,08 грн/дол., у продажу — 37,59 грн/дол. Курс фактично не змінився, додав у вартості дві копійки у купівлі.

Зокрема, державні банки залишили курс на рівні попереднього дня. ПриватБанк пропонує: у купівлі — 36,90 грн/дол., у продажу — 37,40 грн/дол. В Ощадбанку долар у купівлі коштує 36,80 гривні, у продажу — за 37,80.

"Оптимальний" виставив курс долара на кілька копійок дешевше: у купівлі — 37,37, у продажу — 37,45 грн/дол.

ТАСкомбанк пропонує: у купівлі — 37,10 грн/дол.(-10 коп.), продажу — 37,65 грн/дол (-10 коп.).

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,09 (-16 коп.) та 39,48 грн (-16 коп.) — у продажу.
    
Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) розповіли, що на державні банки припадає близько 60% депозитів українців. Зокрема, йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк.

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