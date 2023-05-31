Курс долара — скільки коштує долар 31 травня

Обмінний пункт в Києві. Фото: Новини.LIVE

У середу, 31 травня, в Україні готівкова гривня додала кілька копійок у вартості щодо долара. Деякі банки знизили валютний курс.

Про це свідчить інформація на сайті Kurs.

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Курс валют 31 травня

Середній курс американської валюти в українських банках у покупці становить 37,06 грн, що незначно менше проти попереднього дня (-0,018 грн). У продажу — 37,59 (-0.014 грн). Для порівняння, тиждень тому у середньому американську валюту купували за 37,40, а продавали за 37,48 грн.

Державний Ощадбанк пропонує долар у купівлі за 36,80 гривні, у продажу — за 37,80, що на п'ять копійок менше відповідно у порівнянні з попереднім днем.

Sense bank встановив курс у купівлі 37,10, у продажу — 37,55 гривні. Це на 10 та п'ять копійок менше, ніж було попереднього дня.

Райффайзен Банк встановив курс у купівлі 37,10, у продажу — 37,55 гривні.

Укргазбанк купує американську валюту за 36,90 гривні. Курс становить 37,45 гривні у продажу.

ПриватБанк встановив курс долара у купівлі на рівні 36,90. У продажу — 37,40 гривні.

Курс НБУ

За даними Нацбанку, регулятор встановив офіційний курс європейської валюти у купівлі на рівні 39,24 (-8 коп.) та 39,64 грн (-10 коп.) — у продажу.



Курс американської валюти — незмінний: у купівлі коштує 36,56 грн, а в продажу — 36,93.

Нагадаємо, що в Україні суттєво скоротився попит на безготівкову валюту. Відповідні операції практично втратили сенс у зв'язку зі зниженням валютного курсу на готівковому ринку.

Також ми писали, що у Національному банку України (НБУ) оцінили перспективи переходу на розрахунки у європейській валюті. Стверджують, що це вигідно, оскільки Україна вже географічно перебуває в зоні євро.