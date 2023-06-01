Банки обновили курс — сколько стоит доллар 1 июня

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 1 июня, на наличном рынке наблюдается незначительное колебание курса доллара. Некоторые украинские банки выставили курс в покупке и продаже на несколько копеек дешевле, чем было в предыдущий банковский день.

Об этом свидетельствует информация на сайте Kurs.

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Курс валют 1 июня

Сейчас средний курс американской валюты в банках в покупке составляет 37,08 грн/долл., в продаже — 37,59 грн/долл. Курс фактически не изменился, прибавил в стоимости две копейки в покупке.

В частности, государственные банки оставили курс на уровне предыдущего дня. ПриватБанк предлагает: в покупке — 36,90 грн/долл., в продаже — 37,40 грн/долл. В Ощадбанке доллар в покупке стоит 36,80 гривны, в продаже — за 37,80.

"Оптимальный" выставил курс доллара на несколько копеек дешевле: в покупке — 37,37, в продаже — 37,45 грн/долл.

ТАСкомбанк предлагает: в покупке — 37,10 грн/долл. (-10 коп.), продаже — 37,65 грн/долл (-10 коп.).

Курс НБУ

По данным Нацбанка, регулятор установил официальный курс европейской валюты в покупке на уровне 39,09 (-16 коп.) и 39,48 грн (-16 коп.) — в продаже.



Курс американской валюты — неизменен: в покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, в Украине существенно сократился спрос на безналичную валюту. Соответствующие операции практически потеряли смысл в связи с понижением валютного курса на наличном рынке.

Также мы писали, что в Национальном банке Украины рассказали, что на государственные банки приходится около 60% депозитов украинцев. В частности, речь идет о ПриватБанке и Ощадбанке.