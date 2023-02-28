Курс долара падає — банки опустили курс нижче 39 грн

Гривня продовжує зміцнюватися до іноземних валют

На українському готівковому ринку гривня продовжує зміцнюватися до іноземних валют. Долар у покупці опустився нижче 39 грн/дол., а євро дешевше 41 грн.

Про це свідчать дані моніторингу на сайті Кurs.

Яка зараз ситуація на ринку

За цими даними, середній курс американської валюти знизився за добу на 0,25 грн у продажу, до 39,21 грн/дол., у купівлі — на 0,44 грн, до 38,9 грн/дол.

Аналогічна динаміка і щодо євро. Курс у продажу опустився до 41,23 грн/€ (-0,18 грн), а покупці — до 40,9 грн/€ (-0,31 грн).

Курс валют у банках

Державний Приватбанк опустив курс долара у продажу на 0,30 грн, до 39,1 грн/дол. Така ціна є найнижчою серед великих банків. Сенс Банк показник опустив на 0,50 грн, до 39,4 грн/дол., Укрсиббанку — на 0,30 грн, до 39,5 грн/дол. Стільки ж коштує американська валюта в Універсал Банку.

OTP Bank та Укргазбанк продовжують продавати долар за курсом 39,7 грн/$ дол.

ПУМБ опустив курс на 0,25 грн до 39,75 грн/дол. Укрексімбанку опустив курс на 0,10 грн, теж до 39,75 грн/дол. Райффайзен Банк курс не оновлював — 39,9 грн/дол.

Державний Ощадбанк — знизив курс на 0,15 грн., до 40 грн/$дол.

Найдешевше євро коштує у Приватбанку — 41,2 грн/дол. Універсал Банк не змінював курс — 41,3 грн/€, а Укрсиббанк опустив на 0,10 грн., до 41,55 грн/€.

Нагадаємо, в Україні фінансисти та населення покращили очікування щодо курсу долара та споживчої інфляції. Аналітики вважають, що долар становитиме до кінця року 41,11 грн/дол, а не 43,3 грн/дол., як вважали раніше.

Також Національний банк України (НБУ) може відмовитися від політики фіксованого курсоутворення. Допускають, що це може статися до завершення "періоду високих ризиків безпеки".