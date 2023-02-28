Курс доллара падает – банки опустили курс ниже 39 грн

Банки опустили курс ниже 39 грн в покупке: обзор рынка
На украинском наличном рынке гривна продолжает укрепляться к иностранным валютам. Доллар в покупке опустился ниже 39 грн/долл., а евро дешевле 41 грн.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте Kurs.
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Какая сейчас ситуация на рынке
По этим данным, средний курс американской валюты снизился за сутки на 0,25 грн. в продаже, до 39,21 грн./долл., в покупке — на 0,44 грн., до 38,9 грн./долл.
Аналогичная динамика и по отношению к евро. Курс в продаже опустился до 41,23 грн/€ (-0,18 грн), а покупатели — до 40,9 грн/€ (-0,31 грн).
Курс валют в банках
Государственный Приватбанк опустил курс доллара в продаже на 0,30 грн, до 39,1 грн/долл. Такая цена является самой низкой среди крупных банков. Сенс Банк показатель опустил на 0,50 грн, до 39,4 грн/долл., УкрСиббанка — на 0,30 грн, до 39,5 грн/долл. Столько же стоит американская валюта в Универсал Банке.
OTP Bank и Укргазбанк продолжают продавать доллар по курсу 39,7 грн/$.
ПУМБ опустил курс на 0,25 грн. до 39,75 грн./долл. Укрэксимбанк опустил курс на 0,10 грн, тоже до 39,75 грн/долл. Райффайзен Банк курс не обновлял — 39,9 грн/долл.
Государственный Ощадбанк — снизил курс на 0,15 грн., до 40 грн/$долл.
Дешевле всего евро стоит в Приватбанке — 41,2 грн/долл. Универсал Банк не менял курс — 41,3 грн/€, а УкрСиббанк опустил на 0,10 грн., до 41,55 грн/€.
Напомним, в Украине финансисты и население улучшили ожидания курса доллара и потребительской инфляции. Аналитики считают, что доллар будет составлять до конца года 41,11 грн/долл., а не 43,3 грн/долл., как считали ранее.
Также Национальный банк Украины может отказаться от политики фиксированного курсообразования. Предполагается, что это может произойти до завершения "периода высоких рисков безопасности".