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Банки опустили курс ниже 39 грн в покупке: обзор рынка

28 февраля 2023 09:35
lis.jpg - Ксения Лисновская
Курс доллара падает – банки опустили курс ниже 39 грн
Гривна продолжает укрепляться к иностранным валютам
lis.jpg - Ксения Лисновская

На украинском наличном рынке гривна продолжает укрепляться к иностранным валютам. Доллар в покупке опустился ниже 39 грн/долл., а евро дешевле 41 грн.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга на сайте Kurs.

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Какая сейчас ситуация на рынке

По этим данным, средний курс американской валюты снизился за сутки на 0,25 грн. в продаже, до 39,21 грн./долл., в покупке — на 0,44 грн., до 38,9 грн./долл.

Аналогичная динамика и по отношению к евро. Курс в продаже опустился до 41,23 грн/€ (-0,18 грн), а покупатели — до 40,9 грн/€ (-0,31 грн).

Курс валют в банках

Государственный Приватбанк опустил курс доллара в продаже на 0,30 грн, до 39,1 грн/долл. Такая цена является самой низкой среди крупных банков. Сенс Банк показатель опустил на 0,50 грн, до 39,4 грн/долл., УкрСиббанка — на 0,30 грн, до 39,5 грн/долл. Столько же стоит американская валюта в Универсал Банке.

OTP Bank и Укргазбанк продолжают продавать доллар по курсу 39,7 грн/$.

ПУМБ опустил курс на 0,25 грн. до 39,75 грн./долл. Укрэксимбанк опустил курс на 0,10 грн, тоже до 39,75 грн/долл. Райффайзен Банк курс не обновлял — 39,9 грн/долл.

Государственный Ощадбанк — снизил курс на 0,15 грн., до 40 грн/$долл.

Дешевле всего евро стоит в Приватбанке — 41,2 грн/долл. Универсал Банк не менял курс — 41,3 грн/€, а УкрСиббанк опустил на 0,10 грн., до 41,55 грн/€.

Напомним, в Украине финансисты и население улучшили ожидания курса доллара и потребительской инфляции. Аналитики считают, что доллар будет составлять до конца года 41,11 грн/долл., а не 43,3 грн/долл., как считали ранее.

Также Национальный банк Украины может отказаться от политики фиксированного курсообразования. Предполагается, что это может произойти до завершения "периода высоких рисков безопасности".

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