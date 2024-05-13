Курс валют 13 травня — долар знову дорожчає у банках

Банки підвищили курс долара — де коштує вище 40 грн
Курс долара на українському готівковому ринку знову активно зростає 13 травня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний курс.
Такі дані оприлюднені на порталі НБУ, сайтах з моніторингу ситуації на валютному ринку.
Курс долара, євро та злотого
Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:
- долар — 39,72 грн (+0,22);
- євро — 42,81 грн (+0,38);
- злотий — 9,97 грн (+0,09).
Курс валют у банках
За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку американська валюта продовжує дорожчати. У середньому долар коштує під час купівлі 39,48 грн (+0,11), під час продажу — 39,98 грн (+0,11). Євровалюта коштує у купівлі — 42,37 грн (+0,12), у продажу — 43,09 грн (+0,16).
У державному "ПриватБанку" долар підвищився у вартості: у купівлі коштує 39,40 грн (+0,05), під час продажу — 40,00 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (+0,15), продає — за 39,94 грн (+0,14). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,45 грн (+0,05), у продажу — 39,99 грн (-0,11).
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За даними Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 39,83 грн (-0,02), у продажу — 39,95 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 42,90 грн (+0,05), у продажу — 43,10 грн (+0,10).
Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.
Нагадаємо, в Україні набули чинності нові правила купівлі валюти для українського бізнесу. Зокрема, знято обмеження на купівлю валюти для імпорту послуг, лізингових та орендних платежів.
Також раніше в НБУ розповіли про зростання обсягів касових оборотів банків за перший квартал 2024 року. Зокрема, фіксують стрибок видачі готівки з кас українських фінустанов.
Читайте Новини.LIVE!