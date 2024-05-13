Курс валют 13 травня — долар знову дорожчає у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на українському готівковому ринку знову активно зростає 13 травня 2024 року. Національний банк України (НБУ) також підвищив офіційний курс.

Такі дані оприлюднені на порталі НБУ, сайтах з моніторингу ситуації на валютному ринку.

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Так, Національний банк встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 39,72 грн (+0,22);

євро — 42,81 грн (+0,38);

злотий — 9,97 грн (+0,09).

Курс валют у банках

За інформацією сайту Kurs, на готівковому ринку американська валюта продовжує дорожчати. У середньому долар коштує під час купівлі 39,48 грн (+0,11), під час продажу — 39,98 грн (+0,11). Євровалюта коштує у купівлі — 42,37 грн (+0,12), у продажу — 43,09 грн (+0,16).

У державному "ПриватБанку" долар підвищився у вартості: у купівлі коштує 39,40 грн (+0,05), під час продажу — 40,00 грн (+0,05). Райффайзен Банк купує за 39,40 грн (+0,15), продає — за 39,94 грн (+0,14). В Ощадбанку долар коштує у купівлі 39,45 грн (+0,05), у продажу — 39,99 грн (-0,11).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, в обмінниках долар коштує у купівлі — 39,83 грн (-0,02), у продажу — 39,95 грн (0,00). Євровалюта коштує у купівлі 42,90 грн (+0,05), у продажу — 43,10 грн (+0,10).

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Нагадаємо, в Україні набули чинності нові правила купівлі валюти для українського бізнесу. Зокрема, знято обмеження на купівлю валюти для імпорту послуг, лізингових та орендних платежів.

Також раніше в НБУ розповіли про зростання обсягів касових оборотів банків за перший квартал 2024 року. Зокрема, фіксують стрибок видачі готівки з кас українських фінустанов.