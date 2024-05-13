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Банки повысили курс доллара — где стоит выше 40 грн

13 мая 2024 09:10
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 13 мая — доллар снова дорожает в банках
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара на украинском наличном рынке снова активно растет 13 мая 2024 года. Национальный банк Украины также повысил официальный курс.

Такие данные обнародованы на портале НБУ, сайтах по мониторингу ситуации на валютном рынке.

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Так, Национальный банк установил официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

  • доллар — 39,72 грн (+0,22);
  • евро — 42,81 грн (+0,38);
  • злотый — 9,97 грн (+0,09).

Курс валют в банках

По информации сайта Kurs, на наличном рынке американская валюта продолжает дорожать. В среднем доллар стоит при покупке 39,48 грн (+0,11), при продаже — 39,98 грн (+0,11). Евровалюта стоит в покупке — 42,37 грн (+0,12), в продаже — 43,09 грн (+0,16).

В государственном "ПриватБанке" доллар повысился в стоимости: в покупке стоит 39,40 грн (+0,05), при продаже — 40,00 грн (+0,05). Райффайзен Банк покупает за 39,40 грн (+0,15), продает — за 39,94 грн (+0,14). В Ощадбанке доллар стоит в покупке 39,45 грн (+0,05), в продаже – 39,99 грн (-0,11).

Свежий курс доллара в банках Украины

 

курс валют
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, в обменниках доллар стоит в покупке — 39,83 грн (-0,02), в продаже — 39,95 грн (0,00). Евровалюта стоит в покупке 42,90 грн (+0,05), в продаже — 43,10 грн (+0,10).

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Напомним, в Украине вступили в силу новые правила покупки валюты для украинского бизнеса. В частности, сняты ограничения на покупку валюты для импорта услуг, лизинговых и арендных платежей.

Также ранее в НБУ рассказали о росте объемов кассовых оборотов банков в первом квартале 2024 года. В частности, фиксируют скачок выдачи наличных из касс украинских финучреждений.

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